Mattia il predestinato vince Amici 2023: "È un sogno”

È Mattia il vincitore di Amici 2023. Ha lottato, si è messo in gioco e ha stravinto. È stato il pubblico a impalmare il ballerino sul gradino più alto del podio, arrivato in finalissima con la sua discreta presenza e tantissima emozione, per uscire dai conteggi finali con la corona da re. “È un sogno!”. Ci sono voluti due anni, ma alla fine Mattia Zenzola ce l’ha fatta. “Maria, mi hai cambiato la vita. Sono venuto qui a 17 anni, non stavo passando un bel periodo per il Covid di papà, ma qui mi avete fatto sentire a casa”. Il ballerino aveva già tentato di scalare il programma nell’edizione dell’anno scorso, ma poi un infortunio alla caviglia gli ha sbarrato la strada. Un inciampo così traumatico che Raimondo Todaro, il suo coach, ha ottenuto uno strappo al regolamento: e Mattia è rientrato in gara nell’edizione di Amici di quest’anno. Resta l’amaro in bocca per la sconfitta di Angelina Mango: la favorita dei bookmaker non ce l’ha fatta. “Scrivere canzoni vuol dire parlare. Non sono brava a parlare, così dico qualcosa di concreto”, ha detto la 22enne uscendo di scena.

Il premio finale di Amici

Oltre alla mega coppa d’oro, il vincitore assoluto del Serale di Amici incasserà il premio più ghiotto: 150mila euro in gettoni d’oro. Ad Angelina andrà il premio di consolazione (si fa per dire) che ammonta a 50 mila euro per aver vinto la categoria dei cantanti.

Premio della critica ad Angelina

La giuria dei giornalisti ha assegnato il ‘Premio della critica Tim’ alla meravigliosa voce di Angelina, che stravince con 13 preferenze. “Non posso non ringraziarvi – risponde la cantante – per me vale tantissimo. È il risultato di tanto lavoro, impegno e amore, quindi grazie". Nonostante fosse la super favorita per la vittoria, Angelina non è riuscita a raggiungere la vetta. Almeno per ora. Ma la cantante ha sbancato tutto il resto, a lei vanno i 50mila euro come vincitrice della categoria canto, il ‘Premio della critica’ assegnato dai giornalisti il ‘Premio delle radio’. Dalla sua parte anche Cristiano Malgioglio: “Mi auguro con tutto il cuore che tu possa vincere l’Eurovision, una come te farebbe battere il cuore all’Europa intera. Sei me-ra-vi-glio-sa!”.

A chi vanno gli altri premi

La platea giudicante e la community Tim ha assegnato 30mila euro un gettoni d’oro a Isobel, che “più di tutti ha saputo coniugare passione e talento”. Aaron è tornato in studio, mandando il pubblico in delirio, per il ‘Premio delle radio’, ma è ancora Angelina a potarselo a casa. Tutti i cantanti invitati al Festival di RadioZ e al tour estivo ‘Rds Summer Festival’. Premio Oreo per l’impegno e l’unicità a Wax, che incassa anche 20mila euro in gettoni d’oro. Premio Marlù ai quattro finalisti – Isobel, Mattia, Wax e Isobel – del valore di 7mila euro a testa.

Contratti di lavoro per i ballerini

Isobel non conquista il trofeo, ma vince tutto il resto. Un contratto di due anni con gli agenti Beyoncè – l’agenzia AMCK Dance – un invito alle audizioni del musical Chicago e un contratto di 6 mesi per lo spettacolo Corus Line, che in autunno girerà la Spagna con Isobel in un ruolo da solista. È stato Roberto Bolle ad assoldare Mattia per la prossima edizione di ‘On Dance’, il ballerino si aggiudica anche un contratto di lavoro con lo spettacolo di danza ‘Burn The Floor’.

Quando escono i cd di Angelina e Wax

Stanno per uscire gli Ep con i brani inediti dei cantanti di Amici. Il 19 maggio uscirà il disco di Angelina Mango, ‘Voglia Di Vivere’. Il 26 maggio è la data di lancio per il primo cd di Wax. Il 5 giugno tocca ai brani di ‘Universale’, il primo Ep di Aaron. Tutti i dischi sono disponibili in pre-order su Amazon con le copie autografate in edizione limitata, mentre dal 12 maggio sono disponibili pre-sale tutti i singoli dei tre cantanti di Amici.

L’emozione della finalissima

La temperatura sale, lo studio diventa rovente per il duello della finalissima tra un ballerino e una cantante. È la volta di Mattia contro Angelina. “Complimenti a entrambi: è una bellissima finale”, è l’iniezione di adrenalina di Giuseppe Giofrè. Mattia apre la finalissima con una coreografia di modern, Angelina propone una sua versione con le barre di ‘Wild thoughts’. Dopo le prime esibizioni, Mattia è in testa al televoto. Nuova manche. Mattia punta tutto sulla tecnica con un passo a due su ‘Boa Sorte’, Angelina canta Siri di ThaSupreme.

Angelina: “È grazie a mio fratello se amo cantare”

Il finale di ‘Boa Sorte’ è intrisa di amore: Angelina la dedica alla persona più importante. “Vorrei dedicare questa canzone a mio fratello – dice Angelina riferendosi al fratello maggiore, Filippo Mango – perché è l'unico che sa di cosa parlo quando dico cosa vuol esser essere da una certa di identità. È grazie a lui se amo fare questo lavoro”.

La febbre sale

Mattia balla una rumba con un tocco sensuale, ma delicato, sotto una pioggia di petalo rossi. “Noi partiamo da dove è iniziato tutto: il primo inedito di Angelina”, annuncia Lorella Cuccarini. “Voglia di vivere” sta andando alla grande: 4 milioni e mezzo di stream su Spotify. È la volta dei Queen, con una memorabile interpretazione a passo di danza di ‘Don’t stop me now’. Mattia rimane in testa alla classifica provvisoria del televoto, inaspettatamente il pubblico da casa sembra orientato a spedire il ballerino sul podio. “Un pezzo struggente di Angelina: Mani Vuote”, dice Lorella presentando un altro inedito di Angelina. “In finale non poteva mancare un tango, Mattia lo balla con Benny”, presenta Emanuel Lo. “Angelina fa un’altra delle sue magie – dice Lorella – ha preso un pezzo anni Settanta e lo ha riscritto. Anche questa è Angelina”. E ‘Abbronzatissima’ diventa mambo.

Circuito ballo: Mattia in finalissima, Isobel prima eliminata

Prima sfida a posso di ballo, tre esibizioni a testa i due ballerini rimasti in gara. “Mattia contro Isobel: chi tra voi vincerà, andrà alla finalissima”, annuncia Maria. E la gara ha inizio. Il televoto premia Mattia, che torna sotto i riflettori con un passo doble molto intenso, prima in stile flamenco, poi sulla samba e alla fine chiude su una versione sensuale di ‘Cry to me’. “Mattia è il top”, annuncia Raimondo Todaro. “Stiamo per vedere un bellissimo quadro, solare e pieno di vita. Esattamente come Isobel: meravigliosa”, sottolinea Alessandra Celentano. E Isobel appare vestita di bianco, energica e determinata a raggiungere il podio. “È così che si fa questo lavoro”, commenta il giudice Giuseppe Giofrè, stasera a riposo per lasciare spazio al televoto. Malgioglio è pazzo per entrambi: “Mattia molto sensuale, Isobel è luce”. L’emozione è alle stelle, Mattia si fa prendere dall’ansia. Alla fine delle tre esibizioni, ad andare alla finalissima è Mattia. Isobel non convince il pubblico, nonostante il suo ‘quadro’ su Evita Peron in cui balla, recita e canta ‘Don’t cry for me Argentina”. E si commuove sul finale. Standing ovation per la ballerina australiana. “Questo percorso è stato il mio sogno per cinque anni, secondo me abbiamo vinto tutti”, ha detto Isobel prima di lasciare lo studio.

Circuito canto: Angelina in finalissima, Wax secondo eliminato

Wax apre lo spareggio dei cantanti per la finalissima, segue Angelina con ‘The way you make me feel’. A fare la differenza tra i due cantanti rimasti in gara sono stati gli inediti. Wax sfodera il suo flow cantando “Anni 70’, Angelina ha riosposto con ‘Ci pensiamo domani’. Entrambe le canzoni sono uscite venerdì e stanno già spopolando sulle piattaforme. Lo stile di Wax inonda il palco con ‘Fenomeno’, Angelina mostra tutta la sua straordinaria voce e fa battere il cuore allo studio. Con ‘Solite pare’ di Sfera Ebbasta, Wax chiude le sue esibizioni del circuito canto, Angelina si converte alle barre improvvisando in napoletano sul brano ‘Senza di me’ di Gemitaiz. “Siete due colori della musica italiana: da una parte l’urban (Wax), dall’altra parte il pop (Angelina)”, ha detto Michele Bravi ai due avversari. "Wax è molto teatrale, si mangia il palco. Angelina, tieniti la tua fragilità che è molto bella, ti fa crescere”, commenta Malgioglio. Si chiude il televoto e il conteggio è tutto per Angelina. E il pubblico in studio è in delirio.

Luigi Strangis: “La mia vita è cambiata”

All’inizio dell’ultima puntata del Serale di Amici, un grande ritorno. I quattro finalisti al centro dello studio, si apre lo scrigno e appare il trofeo. E con la mega coppa tinta di oro arriva anche Luigi Strangis, il vincitore di Amici 2022. “Un anno fa sono uscito da questo studio e la mia vita è cambiata. Questa coppa sarà solo per uno di voi – ha detto Luigi – ma non significa che per gli altri non ci sia futuro. Amici è una scuola, che rifarei altre mille volte per quello che ho imparato. Godetevela, divertitevi e date il massimo, soprattutto”.