Amici 2023, le pagelle di tutti concorrenti del Serale

In attesa di sapere chi vincerà Amici, ecco le pagelle, ironiche come sempre, su tutti i concorrenti che hanno partecipato al Serale. Le pagelle tengono conto del percorso che ognuno ha compiuto all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Meghan: voto Ottovolante. Prima esaltata come uno dei talenti più fulgidi della scuola di Amici nella danza, poi probabilmente non compresa abbastanza durante una crisi che sarebbe potuta durare molto di meno con un adeguato supporto. Meghan è giovanissima, eppure ha dimostrato una maturità non comune - ai concorrenti di Amici, perché fuori sono molti i ragazzi che lo fanno - accettando i compiti, pur difficili, di Alessandra Celentano.

Ndg: voto Evanescente. Non ricordo un solo titolo di una sua canzone. Il che già dovrebbe fare riflettere. Non solo su un inizio di demenza senile che potrebbe star facendo la propria comparsa in me, ma anche sul fatto che effettivamente non è stato uno dei protagonisti più incisivi. Rudy Zerbi lo aveva definito “imbucato a una festa” quando era stato ammesso al Serale. Non sono d’accordo: Ndg meritava il Serale. Ma non ha poi fatto molto per meritare di rimanervi purtroppo.

Samu: voto Professionista. E' una promessa del mondo del cinema e della danza, Amici gli ha dato una vetrina importante e lui l'ha sfruttata al meglio. Il suo talento è evidente e la sua strada è già tracciata. Speriamo solo che l'Italia se ne accorga.

Piccolo G: voto Tutto fumo. Che la sua sia una penna decisamente ispirata è noto da tempo, un po' meno le esibizioni. Non è mai riuscito a bucare particolarmente lo schermo nè a convincere. Il suo percorso all'interno della scuola di Amici non è stato di quelli più roboanti e anche la sua crescita non è stata così esponenziale come ci si sarebbe aspettati. A oggi non riesco ad individuare una sua identità precisa.

Aaron: voto Meno ultrasuoni e vola. E' giovanissimo e ha una gran voce. Dovrebbe solo imparare a controllarla cercando di evitare di urlare dove non ce n'è bisogno. La presenza scenica c'è, forse dovrebbe lasciarsi andare un po' all'improvvisazione.

Wax: voto Alex Belli. Ha creato più dinamiche e polemiche lui che tutti gli allievi di Amici quest’anno. Un po’ come Alex Belli al Grande Fratello Vip di un paio di edizione fa. Il paragone si esaurisce qui, si tratta di un commento ironico. Ironico. Lo sottolineo in caso a qualcuno possa essere sfuggita la vena ironica delle mie pagelle. Ribadisco che per me è un artista. Il cui genere e il cui utilizzo smodato di autotune non mi piacciono, ma è un artista. Chiunque si esprima in modo creativo per me è un artista. Wax a modo suo lo è. Ribadisco anche che spero faccia una grande carriera mantenendo fede alla propria personalità. Perché, piaccia o no, una personalità ce l'ha. Dopodiché non ha una voce, il che è fondamentale per cantare. Non ha originalità nelle performance, giacché propone sempre gli stessi movimenti. Però l'errore di confondere il suo atteggiamento da spaccone - ricordiamo che non ha neppure ancora vent'anni - con la sua produzione musicale non va commesso. Detto ciò, se non alzerà in modo significativo la qualità della sua scrittura e, soprattutto, se non inizierà a prendere lezioni di canto difficilmente andrà lontano.

Federica: voto Non perdiamola di vista. Anzi, non perdetela. MI rivolgo ad autori e produttori: non lasciate che un talento e una personalità come la sua rimangano a pascolare per i sottoboschi musicali. E' entrata a programma già decisamente avviato, eppure è riuscita a mostrare colori interessanti. Per vedere tutto l'arcobaleno, però, ha bisogno di essere seguita. Fatelo, per favore.

Alessio: voto Autosufficiente. Anche nel suo caso, la permanenza all'interno della scuola è stata molto breve. In realtà non si può parlare di percorso per lui, visto che è arrivato già formato. Avrebbe potuto dare di più al Serale, ma in ogni caso ha mostrato di essere pronto per il professionismo.

Gianmarco: voto In costruzione. Dall'inizio del programma sino all'eliminazione ha fatto un cammino irto di difficoltà, ma che comunque lo ha visto essere molto centrato. Ha già un focus preciso, dategli la possibilità di studiare ancora un po' e ci darà grandi soddisfazioni.

Maddalena: voto Datele un palco. E' pronta per ballare. Anzi, lei deve ballare.