Il make up perfetto per chi ha i capelli scuri

Le donne con i capelli scuri hanno una certa libertà quando si tratta di trucco, ma ciò non significa che non ci siano regole da seguire. È essenziale conoscere alcune linee guida di base per ottenere un trucco impeccabile ed esaltare l’incarnato. Le more possono osare anche trucchi audaci, ma è fondamentale evitare l'eccesso. Quindi, se si decide, per esempio, di mettere in risalto gli occhi, è bene mantenere le labbra piuttosto naturali, e viceversa. La parola d’ordine è equilibrio.

Viso

Al di là del colore dei capelli, un buon make-up parte sempre da una pelle pulita, sana e ben idratata. Comincia andando a coprire le imperfezioni senza appesantire il viso, per un incarnato uniforme, ma fresco e naturale. Scegli un fondotinta che si avvicini alla tua carnagione, come il beige neutro, il rosa, il dorato o il chiaro, in modo da ottenere un risultato naturale. Applicalo uniformemente su viso e collo e nascondi le occhiaie con un correttore leggermente più chiaro rispetto al tuo tono naturale. Applica un po’ di blush: rosa, pesca o albicocca possono essere adatti a chi ha i capelli scuri. Non usare troppo illuminante, che rischia di far sembrare la pelle grassa e lucida.

Sguardo

La scelta dell'ombretto dovrebbe essere legata al colore dei tuoi occhi. Se si hanno i capelli scuri e gli occhi marroni o neri, possono essere adatte nuance come il kaki, il rosa antico, il dorato, il cioccolato o il prugna. Per gli occhi verdi, prediligi il beige, la sabbia o il malva. Se si hanno gli occhi azzurri, meglio evitare il blu e giocare con i toni dell’arancio o dell’albicocca. Di sera si può osare con colori metallici e iridescenti. Il trucco degli occhi va rifinito con abbondante mascara volumizzante, preferibilmente nero. Applica l’eyeliner o il kajal lungo la linea delle ciglia superiori se vuoi un effetto più sottile o crea un tratto più spesso se vuoi puntare su uno sguardo più drammatico. Evita di depilare eccessivamente le sopracciglia. Sopracciglia più spesse e ben definite tendono a valorizzare di più le more.

Labbra

I toni nude sono ideali per un trucco quotidiano, ma, a seconda dei gusti e dei contesti, vanno bene anche il bordeaux, il prugna o il fucsia. Per una bocca più sensuale e intrigante, sono perfetti il rosso fuoco o il carminio. Le tinte rosate stanno bene soprattutto alle più giovani. In generale sarebbe bene evitare i colori troppo scuri sulle labbra dal momento che rischiano di appesantire l’immagine.