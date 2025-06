Israele colpisce anche il sito nucleare di Isfahan. Il rischio radiologico e lo spettro ‘bomba sporca’

Roma, 14 giugno 2025 – Nei primi raid era stato ‘risparmiato’, ma oggi l’Idf ha fatto sapere di aver colpito anche il sito nucleare di Isfahan, dove avrebbe causato “danni significativi”, distruggendo anche un’infrastruttura per l’uranio arricchito. La conferma degli attacchi aerei sull’impianto arriva anche dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che precisa come non risultino, al momento, fuoriuscite di radioattività.

Il sito di Isfahan riveste un’importanza particolare nel programma atomico di Teheran. Il New York Times fino a poche ore fa sottolineava come escludera dagli obietti della prima fase di raid l’impianto fuori dalla ex capitale fosse stata probabilmente una scelta ben precisa.

Una foto satellitare del sito nucleare di Isfahan (Ansa)

Isfahan e le teorie del New York Times

Isfahan è uno dei più grandi siti nucleari dell’Iran, Israele si era mantenuto alla larga. Secondo gli esperti, Tel Aviv era preoccupata del possibile rischio radiologico in caso di danni all’impianto: bombardare Isfahan non innescherebbe un'esplosione nucleare ma potrebbe rilasciare combustibile nell'ambiente, creando il rischio di radiazioni e trasformando di fatto l'impianto in una ‘bomba sporca’.

Sempre il New York Times sottolineava come dopo i primi attacchi di Israele il programma atomico iraniano fosse rimasto intatto. E questo proprio perché non era stato preso di mira il più probabile deposito di combustibile nucleare. Fino a questa mattina, evidentemente. Il rischio di rilascio di radiazioni è stato valutato inferiore rispetto a quello di vedere realizzata dall’Iran una bomba nucleare.

"Secondo l'intelligence israeliana – ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione delle commissioni congiunte di Esteri e Difesa di Camera e Senato – in meno di sei mesi l'Iran avrebbe potuto disporre di 10 bombe atomiche, e di oltre 2000 missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo".

Fordow non è stato colpito

L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan. Un funzionario militare israeliano, citato dai media locali, ha spiegato che a seguito delle conseguenze provocate "ci vorrà più di qualche settimana prima che l'Iran ripari i danni nei due” impianti.

Il direttore dell’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) Rafael Grossi spiegava ieri che i danni all'impianto di Natanz, in superficie, avevano causato "contaminazione chimica e radiologica", ma che la contaminazione poteva essere trattata con "misure appropriate". Insomma, la situazione a oggi è sotto controllo, ma i timori restano.

Una foto satellitare del sito nucleare di Fordo (Fordow) (Ansa)

Tel Aviv chiarisce che al momento non è stato colpito l'impianto di Fordow. Ma il capo di stato maggiore e il comandante dell'Aeronautica militare israeliani hanno assicurato che i caccia dell’Idf continueranno a operare per attaccare obiettivi. Nel frattempo, l’Iran ha negato che gli impianti di Natanz e Isfahan siano stati gravemente danneggiati.