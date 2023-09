Perfetta in 10 minuti con la regola make up ‘2 4 2’: come funziona

Tra mille tutorial e consigli di make-up che circolano sui social, non sempre facili da seguire e, soprattutto, da realizzare, la regola diventata virale del cosiddetto 2 4 2 sembra distinguersi grazie a un approccio sorprendentemente semplice. Non sarà particolarmente innovativo, d’accordo, ma appare facile, affidabile e perfetto per quelle mattine in cui siamo in super ritardo. Servono solo 8 prodotti, il che dà modo di risparmiare anche soldi in profumeria, oltre che tempo prezioso passato davanti allo specchio. Bastano 10 minuti e sei pronta per uscire!

Prodotti

Secondo questa regola, per ottenere un trucco perfetto, bastano 2 prodotti per gli occhi, 4 per la base e 2 per le labbra. Nient’altro. Si tratta di: - ombretto - mascara - fondotinta - correttore - terra - blush - matita contorno labbra - rossetto. Se si preferisce, sono comunque concessi ulteriori trucchi e accessori da tenere da parte come il primer, l’illuminante, il piegaciglia, lo spray fissante e altri prodotti per le occasioni speciali. A seconda delle circostanze si possono usare, per esempio, un solo prodotto per gli occhi e uno in più per base o per labbra e così via. In linea di massima, complessivamente, non si dovrebbe sgarrare dagli 8 step previsti, riportati di seguito.

Sguardo

I primi due prodotti servono per gli occhi. Puoi optare per un singolo ombretto, sia esso neutro o un tocco del tuo colore preferito. In alternativa, fai un rapido ritocco delle sopracciglia e una passata generosa, ma senza sbavature, di mascara.

Base

Il suggerimento di esperti e influencer del settore è di realizzare una buona base con un fondotinta leggero, di una tonalità che non differisca troppo dalla propria carnagione, per uniformare l’incarnato. Il correttore è l’arma segreta da utilizzare contro occhiaie, imperfezioni e difetti. Va applicato nei punti strategici, senza che appesantisca la base. Blush e bronzer, o terra, lavorano in tandem per mettere in evidenza le guance. Una leggera sfumatura di blush aggiunge un tocco rosato, il bronzer dona un lieve effetto sunkissed. Applicali con precisione, in modo deciso se vuoi un risultato più rock, o sfumali per ottenere un look soft e romantico.

Labbra

Anche nel caso del make-up della bocca, che, secondo questa regola, prevede 2 prodotti, puoi sbizzarrirti con alcune combinazioni. Per esempio puoi utilizzare un lip liner e un gloss, per un’immagine curata, ma discreta, oppure un rossetto abbinato a una matita, per un tocco più deciso. Un’altra possibilità è abbinare un balsamo nutriente per le labbra e un lip tint, liquido e leggero, da stendere con l’apposito applicatore.

Personalizzazione

Il bello di una regola come la 2 4 2 sta nella sua semplicità. Non deve rappresentare un limite alla creatività, al contrario deve stimolarti a sperimentare e divertirti con il trucco. Prova, per esempio, ombretti glitterati e metallici o colori vivaci e audaci sulle labbra.

Solo per il rimmel

Tra le recenti tendenze make-up c’è anche un’altra regola 2 4 2 che si riferisce a una specifica tecnica di applicazione del mascara per dare definizione, volume e lunghezza alle ciglia.

- Si inizia applicando due strati di mascara sulle ciglia superiori. Questo aiuterà a dare definizione e volume alle ciglia superiori, aprendo gli occhi e dando un effetto più drammatico.

- Successivamente, si applicano quattro strati di mascara sulle ciglia inferiori. Troppi? In realtà chi ha provato questo metodo dice che servono a creare un aspetto più audace e a definire meglio la rima inferiore. Bisogna solo assicurarsi di evitare prodotto in eccesso o antiestetici grumi.

- Si ripete l'applicazione di due strati di rimmel sulle ciglia superiori per fissare struttura e volume.

La chiave è applicare il mascara con attenzione, applicandolo in modo uniforme con l’apposito scovolino e assicurandosi che il prodotto sia ben distribuito.