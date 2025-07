San Giacomo il Maggiore: il Santo del 25 luglio e la sua celebrazione nel mondo

San Giacomo il Maggiore era uno dei dodici apostoli scelti da Gesù Cristo per diffondere il Vangelo. Nato a Betsaida, in Galilea, Giacomo era figlio di Zebedeo e Salome, e fratello di Giovanni l'Evangelista. Insieme al fratello, Giacomo fu tra i primi discepoli a seguire Gesù, abbandonando la propria attività di pescatore. Egli è spesso rappresentato con un bastone da pellegrino e una conchiglia, simboli del suo cammino di fede e del pellegrinaggio a Santiago de Compostela, dove si dice siano conservate le sue reliquie.

Perché è diventato santo?

Giacomo è stato il primo apostolo a subire il martirio, secondo gli Atti degli Apostoli. Fu decapitato per ordine di Erode Agrippa I intorno al 44 d.C. La sua morte segnò un momento cruciale per la comunità cristiana primitiva, che vide in lui un esempio di fede incrollabile e dedizione al Vangelo. La tradizione narra che, dopo la sua morte, il corpo di Giacomo fu trasportato miracolosamente in Galizia, in Spagna, dove è venerato come patrono.

Curiosità su San Giacomo

Una delle curiosità più affascinanti riguardanti San Giacomo è il "Cammino di Santiago", un antico pellegrinaggio che conduce a Santiago de Compostela, in Spagna, dove si crede siano conservate le sue reliquie. Questo cammino è percorso ogni anno da migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, attratti dalla spiritualità e dalla bellezza del percorso. Inoltre, San Giacomo è il santo patrono della Spagna e viene celebrato con grande fervore, soprattutto in Galizia.

Chi lo festeggia e perché?

La festa di San Giacomo il Maggiore è particolarmente sentita in Spagna, dove è considerato il patrono nazionale. Il 25 luglio, giorno della sua festa, è segnato da celebrazioni religiose e culturali in tutto il paese. A Santiago de Compostela, in particolare, si tengono messe solenni e processioni, mentre i pellegrini si radunano per rendere omaggio al santo. Oltre alla Spagna, San Giacomo è venerato in molti altri paesi, tra cui l'Italia e il Portogallo, dove le chiese a lui dedicate organizzano eventi speciali per onorarlo.