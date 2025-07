Giulietta e Romeo Untold: Alyssa Woods racconta quando l’amore fa magia (e guerra)

Il genere letterario degli ultimi anni, complice anche il famoso booktok, è senza dubbio il romantasy, crasi (e croce e delizia) di “romance” e “fantasy”. In questi libri si insinuano amore, potere, passioni, magie e soprattutto mondi affascinanti e pericolosi in cui giovani protagonisti sono pronti a lottare per un’idea, per se stessi, o per chi amano. Questo genere viene spesso snobbato dagli adulti, ma le nuove generazioni riescono a vederne tutto il potenziale: non perché in fuga dalla realtà, ma perché alla ricerca di un linguaggio per raccontarla. A questa narrazione appartiene ‘Giulietta e Romeo Untold. L’ultima adunanza’ (SEM), romanzo firmato da Alyssa Woods, pseudonimo dietro cui si celano Alessio Posar (Alyssa) e Paula Boschi (Woods). Ospiti de Il Piacere della Lettura, ci hanno raccontato la genesi di un progetto a due voci (e due penne), che rilegge Shakespeare in un world-building ambizioso e una buona dose di “slow burn” emotivo.

L'intervista agli autori di 'Giulietta e Romeo Untold. L'ultima adunanza'

Tutto nasce da un errore. “Nella tragedia originale, Baldassare parte da Verona e raggiunge Romeo a Mantova in sole quattro ore [a piedi]. Impossibile — dicono ridendo — a meno che non abbia volato. E se avesse volato davvero?”. Così prende forma il loro mondo: un universo fantasy dominato dagli Edeniti, creature che vivono secoli e che, per attivare i loro poteri, si nutrono… di tempo. Letteralmente. Tempo rubato agli umani, detti Rapidi, condannati a vite brevi e a un destino spesso crudele. Romeo e Giulietta, però, è prima di tutto una storia d’amore, un colpo di fulmine. Ma nell’opera di Alyssa Woods l’amore si costruisce. “Non volevamo l’instant love alla Shakespeare. Volevamo due solitudini che imparano a capirsi. Romeo parte da un’idealizzazione per Rosalina, Giulietta da un’identità imposta. Si trovano a metà strada, in modo imperfetto e per questo credibile”. La particolarità stilistica dei capitoli alternati con le voci dei protagonisti è che a scrivere Romeo è Paula, a scrivere Giulietta è Alessio. “Volevamo scardinarci. Uscire dai ruoli attesi e rendere i personaggi più sfaccettati, più umani.”

Il romanzo affonda le radici nella tragedia originale, ma gioca con tutto l’universo shakespeariano: c’è Amleto, Prospero, Titania. “Shakespeare ha inventato i tropi della narrativa moderna, anche del fantasy. Noi li riprendiamo, li smontiamo e li riscriviamo”. Il tutto in una società divisa in casate, dove i giovani vengono selezionati per diventare guerrieri e la sopravvivenza è un atto politico. “I genitori non li vedono come figli, ma come strumenti. L’affetto è un lusso. Chi entra nell’Accademia, entra nella morte”. La costruzione del mondo —stratificato, con regole chiare — ha richiesto oltre un anno di lavoro. “Sapevamo dove volevamo arrivare. E no, non uccidiamo personaggi a caso: ogni morte cambia qualcosa, ogni sopravvissuto ha un peso narrativo”. L’intesa tra i due autori è palpabile. Si stuzzicano, si contraddicono, si correggono. E si completano. “Io sono un architetto, lei una giardiniera,” dice Alessio. “Io butto semi ovunque, lui pianta i paletti”, ribatte Paola.

Il libro è il primo di una tetralogia. Senza fare spoiler, assicurano: “Nei prossimi volumi la storia si allargherà, ma il cuore resterà lo stesso: l’amore come scelta, la libertà come conquista.” Quello di Giulietta e Romeo Untold è un universo dove la letteratura classica incontra la modernità, dove l’amore non è più un colpo di fulmine, ma una battaglia lenta e quotidiana. E forse è proprio questo che conquista le lettrici e i lettori più giovani: la sensazione che anche dentro mondi immaginari si possa parlare, davvero, di loro.