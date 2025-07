Tre puntate di Temptation Island in una settimana: operazione kolossal di Mediaset

Tre puntate in una settimana. Temptation Island si è presa Mediaset. Il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è al centro di un’operazione monstre da parte di Mediaset: ben tre puntate consecutive nella medesima settimana. Una scelta che l’azienda di Cologno Monzese non ha mai compiuto, neppure per il più monumentale dei kolossal.

Le ultime tre puntate di Temptation Island 2025 andranno infatti in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Frantumando di fatto il record che era detenuto dallo stesso programma: due puntate consecutive nell’arco di sette giorni.

La decisione assunta da Mediaset, e accolta con favore dalla Fascino, arriva dopo una serie di risultati record dal punto di vista degli ascolti: il docu-reality sta portando su Canale 5 ad ogni puntata una media di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Il doppio rispetto a qualsiasi puntata delle ultime edizioni del Grande Fratello.

Risultati che hanno fatto compiere un vero carpiato alla dirigenza Mediaset, consapevole della necessità di risultati del genere per risollevare un’annata disastrosa per i reality show e surviving game di Canale 5: Grande Fratello, Isola dei Famosi, La Talpa e The Couple non hanno portato alcuna soddisfazione alla fame di ascolti dell’azienda.

E quindi? Ecco che arriva Queen Mary, ancora una volta, a risollevare animi e cifre. Citando Fiorella Mannoia, che sia benedetta.