Chi è Luca Casadei, ideatore e conduttore del podcast ‘One More Time’

Luca Casadei, talent scout, esperto di comunicazione e imprenditore, è il creatore e conduttore di ‘One More Time’, uno dei podcast più ascoltati e apprezzati del 2023. In questo podcast, attraverso i racconti in prima persona di volti noti dello spettacolo, vengono analizzate battute d’arresto e fallimenti, personali e professionali, fino alla loro rinascita.

Il podcast ‘One More Time’

‘One More Time’ è stato ideato e prodotto da Luca Casadei per OnePodcast. Il team che ruota attorno al progetto include Giovanni Zaccaria, Mauro Medaglia, Davide Tessari, Alice Gagliardi, Samar, Tommaso Galli e Francesco Lugato. Ogni episodio è disponibile su OnePodcast e su varie piattaforme di streaming audio come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. Il podcast trae ispirazione dal percorso personale di Casadei, raccontato in uno speciale di due puntate su ‘One More Time’, e dalle storie di successi, fallimenti e rinascite di personaggi dello spettacolo incontrati nel corso degli anni. Offre chiavi preziose per la crescita e l'empowerment personale, guadagnando sempre più apprezzamento da parte di una community di ascoltatori. Successivamente, vengono anche pubblicati in versione video sul canale YouTube.

Origini

Luca Casadei, nato a Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi, nel 1976, ha iniziato la sua carriera come agente nel campo dell'intrattenimento e della televisione, ma nel tempo si è interessato sempre più alla comunicazione digitale e non solo, diventando uno dei primi imprenditori a riconoscere le opportunità dei social media e dei nuovi talenti. Ha lavorato con star della tv come Barbara d’Urso, Belen Rodriguez, Costantino Vitagliano, Elena Santarelli, Matteo Viviani. Nel 2009, è stato uno dei pionieri mondiali e il primo in Italia a trasformare il ruolo di YouTuber in una professione. Ha fondato l'agenzia Web Stars Channel e ha lanciato il progetto Defhouse, una sorta di Academy per i talenti della Gen Z con oltre 50 milioni di fan nel mondo. Ha seguito l’ascesa di creator quali Favij e LaSabri.

Ha prodotto film, trasmissioni televisive e programmi per il web. Nel 2019, l'intera sua rete ha registrato 8 miliardi di visualizzazioni su diverse piattaforme social, tra cui YouTube, Twitch, Tik Tok e Instagram. Dopo i primi 25 episodi di successo di ‘One More Time’, lanciato nel 2020, Luca Casadei ha raccontato in uno speciale la propria storia, senza filtri, raccontando le sue sfide, i suoi demoni interiori, il rapporto complicato con il padre, grande imprenditore, dipendente dal gioco d’azzardo, i suoi fallimenti e le sue intuizioni. È sposato e ha una figlia, Giulia Alice.