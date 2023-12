Timothée Chalamet, protagonista di Wonka: carriera e curiosità

Roma, 7 dicembre 2023 – Uscirà in tutte le sale italiane a partire dal prossimo 14 dicembre ‘Wonka’, nuovo adattamento cinematografico del romanzo ‘La fabbrica del cioccolato’ di Roald Dahl: per l’occasione a prestare il volto al personaggio protagonista (di cui finalmente conosceremo le origini) sarà uno degli attori più ambiti del momento, Timothée Chalamet.

Chi è Timothée Chalamet: dagli esordi al successo di Chiamami col tuo nome

Timothée Hal Chalamet, nato il 27 dicembre 1995 a New York City, è un attore americano di origini francesi da parte di padre. Chalamet ha sviluppato fin da giovane una passione per le arti performative: dopo aver frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts ha frequentato prima la Columbia University e poi ha completato la sua formazione a New York, concentrandosi sulla sua più grande passione, la recitazione. I suoi esordi sono legati prima al mondo del teatro e poi ad una serie di film dove ha partecipato con ruoli minori: è il caso di ‘Men, Women e Children’ di Jason Reitman del 2014, anche se presto è riuscito ad apparire nel kolossal di Christopher Nolan ‘Interstellar’ del 2014, dove ha recitato nel ruolo del giovane Tom. La svolta vera e propria per la carriera Chalamet è però arrivata con il suo ruolo nel film a tinte LGBT ‘Chiamami col tuo nome’ del 2017, diretto da Luca Guadagnino. La sua interpretazione del giovane Elio Perlman, innamorato dell’affascinante Oliver (Armie Hammer) gli è valsa una nomination all'Oscar e ai Golden Globe 2018 a Miglior attore protagonista, spianandogli così definitivamente la strada per il successo a Hollywood. Con Guadagnino, tra l’altro, il giovane attore ha avuto l’occasione di lavorare anche di recente, prestando il volto al cannibale Lee in ‘Bones and all’, presentato in anteprima alla 79° Mostra del Cinema di Venezia. Successivamente, Chalamet ha continuato a dimostrare la sua versatilità attraverso una serie di ruoli più, per così dire, impegnativi: ha recitato in "Lady Bird" (2017) e ‘Piccole Donne’ (2019) di Greta Gerwig ma anche in ‘Beautiful Boy’ (2018), in cui ha interpretato il ruolo di Nic Sheff, un giovane che lotta contro la dipendenza da droghe insieme a suo padre, interpretato da Steve Carell.

Gli ultimi lavori e Wonka

Tra i protagonisti assoluti di pellicole del calibro di ‘The French Dispatch’ di Wes Anderson e del fantasy ‘Dune’ di Denis Villeneuve, di recente Timothée Chalamet ha avuto l’onore di essere scelto da Paul King per dare il volto al giovane personaggio di Willy Wonka, il bizzarro inventore della Fabbrica di Cioccolato (interpretato sul grande schermo prima da Gene Wilder e poi da Johnny Depp). Parlando di questo importante progetto, Chalamet aveva commentato in un’intervista concessa a Entertainment Weekly: “Sono cresciuto con il film di Gene Wilder, e ho grande ammirazione per la versione di Tim Burton e Johnny Depp. Ma questa versione sarà diversa. Questa è l’origine di Wonka. Non è Charlie e la fabbrica di cioccolato. Le persone sono sempre sospettose rispetto ai nuovi adattamenti di personaggi amati. Ma penso che Paul King, il nostro regista, sia riuscito a cavarsela alla grande. Voglio che siano le persone a giudicare il risultato finale, da sole”.

I gossip su Kylie Jenner

Dal punto di vista personale l’attore è sempre rimasto molto riservato rispetto alle sue storie d’amore. I paparazzi, ad ogni modo, l’hanno spesso pizzicato in dolce compagnia. Nel 2020 i giornali di gossip avevano riportato delle foto dell’attore in atteggiamenti inequivocabili all’interno di una jacuzzi con la collega Elza Gonzalez, in Messico. Più di recente, invece, l’attore è stato visto al fianco di Kylie Jenner, che ha baciato ad un match degli U.S. Open di New York, in barba agli sguardi indiscreti di fotografi e tifosi.

