Kylie Jenner e Timothée Chalamet insieme al concerto di Beyoncé: prima uscita pubblica dopo tanti rumors

Los Angeles, 5 settembre 2023 - Galeotto fu il concerto... di Beyoncé. Lo show a Los Angeles di Queen Bey non è stata solo l'occasione per Harry e Meghan di smentire le voci di un imminente divorzio (i due sono stati visti e ripresi mentre ballavano insieme), ma anche quella per Kylie Jenner e Timothée Chalamet di uscire allo scoperto con la loro relazione. L'attore, 27 anni, e l'imprenditrice, 26, sono stati immortalati mentre arrivavano insieme e poi mentre si scambiano battute e ridono complici. Cappellino con visiera e giacca sportiva lui, mini-abito fasciante nero e cuissardes lei, nei video - poi finiti su X e TikTok - i due appaiono in perfetta sintonia.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner (Instagram)

Kylie e Timothée si sono conosciuti a gennaio di quest'anno a una sfilata di Jean-Paul Gaultier e, secondo quanto rivelato dall'account di gossip Deuxmoi, avrebbero cominciato a frequentarsi da aprile. Finora, però, la loro storia è stata avvolta dal massimo riserbo. La loro presenza al concerto di Beyoncé dunque rappresenta la prima uscita pubblica della coppia, sebbene non si sia concessa nessuna effusione.

I duchi di Sussex, così come la coppia Jenner-Chalamet sono solo alcuni dei vip che hanno assistito alla tappa losangelina del 'Renaissance World Tour' di Beyoncé. Lo show è stato arricchito anche da un fuoriprogramma: Diana Ross è salita sul palco e ha cantato ‘Happy Birthday’ per celebrare i 42 anni della cantante e attrice, che non ha saputo trattenere le lacrime per gli auguri a sorpresa.