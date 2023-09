Harry e Meghan affiatatissimi al concerto di Beyonce: balli ed effusioni

Roma, 4 settembre 2023 – Ma quale divorzio! A vederli Harry e Meghan sembrano più affiatati che mai. La coppia è stata ripresa da numerosi video pubblicati su Tiktok al concerto di Beyonce sugli spalti del SoFi Stadium di Inglewood di Los Angeles.

Scatenati, si sono lasciati andare a balli, abbracci ed effusioni, di fianco alla mamma di Meghan, anche lei ammaliata dal fascino di ‘Queen Bey’.

Harry e Meghan al concerto di Beyonce

La pop star si è esibita a Los Angeles per la prima tappa del Renaissance tour.

Dall’altra parte del mondo, nel Regno Unito, i numeri non sono favorevoli a Carlo III: il suo tasso di popolarità personale scende al 28%, ma globalmente il consenso verso la monarchia rimane salvo. Secondo gli ultimi dati del sondaggio YouGov, realizzato in occasione del primo anniversario del suo regno, il prossimo 8 settembre, il tasso di apprezzamento personale del monarca si attesta attorno al 28%, in netto calo rispetto al 48% registrato nei giorni successivi alla morte di Elisabetta II.

Carlo III si trova quindi personalmente in una posizione decisamente più debole rispetto a quella della madre, che secondo precedenti indagini realizzate durante il suo regno ha goduto di percentuali fino al 76% dei consensi.