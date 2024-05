Una regina

Non solo glamour per Courmayeur, località ai piedi del Monte Bianco che vanta un’ampia struttura ricettiva, per tutte le ’tasche’ con oltre 50 strutture alberghiere. La cittadina è pronta per l’imminente stagione estiva con un intenso programma per tutte le età, dalle escursioni alle pedalate nel verde, la gastronomia, la musica e gli spettacoli live e anche la meditazione. Il Courmayeur Mont Blanc funivie è in funzione anche in estate per scoprire la Val Veny. Tra queste passeggiate c’è l’escursione dello Chétif, che passa sotto il piccolo e ripido monte che si erge al cospetto dei giganti. Un altro itinerario è la balconata, si sale sulla funivia Val Veny per raggiungere Pré de Pascal e proseguire lungo il percorso affacciato sulle vette, restando sempre in alta quota. Più a bassa quota, invece, si cammina lungo la Dora della Val Veny, un vero percorso benessere con vista sull’Aiguille Noire. Vi sono anche i percorsi adatti alle famiglie, come il bosco del Peuterey, con il suo anello dove ci si inoltra in una foresta ascoltando i suoni della natura. L’altro percorso è quello che inizia salendo sulla telecabina Dolonne e poi sulla seggiovia Maison Vieille con la possibilità di percorrere lo stesso tratto anche a piedi per raggiungere l’omonimo rifugio.

Da qui parte l’escursione al lago Checrouit, dove si gode il panorama sul Monte Bianco. Chétif, Maison Vieille e Plan Checrouit sono anche tre mete ’classiche’ che si sviluppano lungo il tracciato degli impianti. Tra le escursioni vi è quella vicina Val Ferret come la balconata, un percorso a mezzacosta che si affaccia sui ghiacciai del Monte Bianco, unendo il rifugio Bertone, che si raggiunge con un itinerario a piedi, dalla Val Sapin da località Mayencet e da Pont Pailler, quest’ultime in Val Ferret e il rifugio Bonatti.

Altri percorsi partono direttamente da Courmayeur, come l’anello di Vercuino, sentiero che parte dal parco Bollino, in centro attraversa i prati del Villair e si inoltra nel bosco del Bois du Ban. Spazio anche per mountain bike ed e-bike, alcuni itinerari per escursionisti sono adatti anche alle mountain bike. In Val Ferret i sentieri da percorrere si snodano lungo i fianchi del massiccio del Monte Bianco, tra boschi di larici e alpeggi. Per i più piccoli sono numerose le attività proposte, basket con gli istruttori di Olimpia Milano, skating club Courmayeur, tennis Camp estivi e arrampicate con le guide alpine ed escursioni alpinistiche per tutti i livelli, anche con vie ferrate, esplorazioni sui ghiacciai e sul Monte Bianco, arrampicata su roccia.

Grande attenzione per l’ambiente, la località investe sempre più in progetti, come il Clean Up Tour, la manifestazione itinerante ideata da Summit Foundation. Si indossano i guanti, e muniti di sacchi si liberano boschi e sentieri dai rifiuti accumulati, spesso nascosti dalla vegetazione. Una pulizia profonda da parte dei volontari per la conservazione del paesaggio, della flora e della fauna alpine.