Lo smeraldo Insofu riesce a conquistare con la sua bellezza anche Julia Roberts

È una parure di gioielli eccezionale quella che Caroline Schufele, co presidente e direttrice artistica di Chopard presenta con una diva internazionale come Julia Roberts. Il progetto rende omaggio alla bellezza dello smeraldo Insofu che ha stregato la testimonial globale della maison svizzera di alta orologeria e alta gioielleria della famiglia Scheufele.

La scoperta, alcuni anni fa, dello straordinario smeraldo Insofu da 6.225 carati nella miniera di Kagem, nello Zambia, ha rappresentato un momento cruciale nella storia della gioielleria. Sfidando le convenzioni, Chopard ha acquistato l’Insofu nella sua forma grezza, persuasa dal potenziale di questa gemma ancora da tagliare e lucidare, caratterizzata dalle sue affascinanti sfumature di verde cangiante e dalla purezza della sua texture Caroline si è concentrata su questa straordinaria pietra.

Il processo di taglio si è svolto sia nei laboratori ginevrini di Chopard sia a Jaipur, culla della tradizione indiana in gioielleria. Come testimonial globale di Chopard, Julia Roberts ha spesso indossato gli splendidi modelli immaginati da Caroline Scheufele e realizzati dai suoi laboratori di Haute Joaillerie e, nel tempo, ha acquisito una profonda consapevolezza di come i gioielli interagiscono con il corpo e di cosa mette una donna a proprio agio in ogni momento.

Negli anni, Julia Roberts e Caroline Scheufele (foto in alto), unite da valori e passioni comuni, hanno costruito una relazione speciale basata sul libero scambio di idee e caratterizzata dalla fiducia e dal reciproco rispetto.

