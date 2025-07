Noel Gallagher aiuta i bambini malati di cancro con la musica

Dietro quell’anima scontrosa e ribelle, si nasconde un cuore grande. Noel Gallagher ha deciso di devolvere parte dei profitti derivanti dal tour di reunion degli Oasis alla ‘Teenage Cancer Trust’, associazione benefica di cui è ambasciatore da anni.

Noel ambasciatore della Teenage Cancer Trust

Il cantante, 58 anni, è tornato sul palco insieme al fratello Liam, 52, segnando un attesissimo ritorno dopo la celebre separazione della band avvenuta nel 2009. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘The Sun’, Noel avrebbe scelto di destinare una parte significativa dei suoi guadagni alla causa benefica, dimostrando un forte impegno personale. Una fonte ha dichiarato alla testata britannica: “Non è un segreto che stiano guadagnando milioni dal tour di reunion. Ma Noel sta realmente donando parte del suo denaro. Ha chiarito che una cospicua donazione andrà alla Teenage Cancer Trust, presa direttamente dalla sua parte dei profitti”. Nel corso degli anni, il cantante ha più volte sostenuto l’associazione, contribuendo con oggetti da collezione e iniziative speciali, come chitarre autografate o una linea limitata di scarpe Adidas create appositamente per essere messe all’asta a favore del charity.

Dal gesto di cuore all’ennesima polemica con Liam

La notizia del gesto altruista arriva poco dopo alcune dichiarazioni polemiche di Liam Gallagher nei confronti del fratello. Nel libro ‘A Sound So Very Loud: The Inside Story of Every Song Oasis Recorded’, uscito il 2 luglio, Liam ha nuovamente sottolineato quanto lui e Noel siano “opposti in tutto”. Nel testo, il fratello minore commenta un’affermazione di Noel tratta dal documentario del 2016 ‘Supersonic’, dove il si descriveva come un gatto e lui come un cane: “Assolutamente vero. Lui è arrogante, si comporta da snob, va e viene a suo piacimento… adora essere coccolato. Un vero gattone. Ti ama quando vuole lui. Io invece vengo portato fuori solo al guinzaglio”.