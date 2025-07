Scoperta in Belize la tomba del primo re Maya: ha 1.600 anni

Si tratta di una scoperta a suo modo eccezionale: già, perché è stata riportata alla luce la tomba di Te K’ab Chaak, il primo re della città Maya di Caracol, nell’attuale Belize. Il ritrovamento è stato effettuato da un team dell’Università di Houston, guidato dagli archeologi Arlen e Diane Chase, che studiano il sito da oltre quarant’anni.

Chi era il Re Maya Te K’ab Chaak

Te K’ab Chaak salì al trono nell’anno 331 d.C. e fu sepolto intorno al 350 d.C. nella parte nord-est dell’Acropoli di Caracol. È considerato il fondatore della dinastia reale di Caracol, una delle più importanti città-stato del mondo Maya. Salì al potere nel 331 d.C., in un periodo in cui quella civiltà stava crescendo in potere, urbanizzazione e relazioni interregionali. Il suo nome significa, probabilmente, qualcosa come "Braccio del dio della pioggia (Chaak)", un riferimento a una divinità molto importante nella religione Maya. Essendo il primo re documentato di Caracol, Te K’ab Chaak diede avvio a una dinastia che avrebbe trasformato la città in una delle più potenti del mondo Maya, capace di rivaleggiare con grandi centri come Tikal.

Cosa è stato trovato nella sua tomba

La sua tomba, ricca di oggetti cerimoniali, rivela molto sul suo potere e sul ruolo centrale che ebbe nella storia della città. Tra i tesori ritrovati ci sono gioielli in giada, maschere a mosaico, tubi scolpiti in osso e conchiglie spondylus provenienti dal Pacifico. Le ceramiche raffigurano scene rituali con prigionieri legati e divinità Maya, come Ek Chuah, il dio del commercio.

Alcuni simboli sugli oggetti, come quello del coatimundi (un animale simile a un procione), furono poi utilizzati anche da altri sovrani di Caracol nei loro nomi reali, segno dell’eredità lasciata da Te K’ab Chaak. Secondo gli studiosi, il re morì in età avanzata, era alto circa 1,70 m e non aveva più denti al momento della morte. Ma non è tutto: la sua tomba è solo una delle tre sepolture rinvenute nello stesso complesso tutte risalenti allo stesso periodo. Una di queste, una cremazione al centro della piazza, conteneva oggetti molto particolari, come lame di ossidiana e punte da lancia (atlatl), oltre a ceramiche provenienti dalla lontana città di Teotihuacan, nell’odierno Messico. Questi elementi indicano che i legami tra i Maya e Teotihuacan erano già ben avviati prima del famoso evento del 378 d.C., noto come entrada, spesso descritto come un’invasione. "I nostri dati suggeriscono che le connessioni erano molto più complesse," ha spiegato Diane Chase. “Non si trattava solo di uno scontro culturale, ma di rapporti costanti tra le élite di diverse civiltà mesoamericane”.