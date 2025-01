L’insetto di mare “supergigante” che sembra Darth Vader e abita nel mare del Vietnam

Roma, 17 gennaio 2025 – Gli scienziati hanno recentemente identificato una specie di insetto di mare ‘supergigante’. La creatura, che abita le acque profonde dei mari del Vietnam, è stata chiamata Bathynomus vaderi. I ricercatori, dopo aver notato la visibile somiglianza tra la testa dell’insetto e il casco indossato da Darth Vader di Star Wars, hanno scelto di chiamarlo allo stesso modo.

La specie è stata ufficialmente descritta dai ricercatori martedì, nella rivista ZooKeys, confermando che alcuni elementi della struttura corporea dell’insetto differiscono notevolmente da altri esemplari di Bathynomus trovati nel Mar Cinese Meridionale.

L’insetto marino supergigante

Gli insetti marini supergiganti, tra cui B. vaderi, sono membri della famiglia degli isopodi, caratterizzati dal loro esoscheletro duro e protettivo e da sette paia di zampe. Il più grande esemplare individuato dallo studio pesava oltre 1 chilogrammo e misurava 32,5 centimetri di lunghezza rendendo B. vaderi uno dei più grandi isopodi conosciuti al mondo.

La maggior parte degli isopodi sono incredibilmente piccoli, in genere misurano meno di 2,5 centimetri di lunghezza. Infatti questa disparità di dimensioni rende la scoperta di un esemplare così grande, particolarmente notevole.

I pescatori che hanno catturato B. vaderi si trovavano nel Mar della Cina meridionale a circa 50 miglia nautiche dalla città di Quy Nhon (nel centro – sud del Vietnam).

Conosciamo B. vaderi

La specie B. vaderi abita il fondo dei mari e si nutre di animali morti. La sua dimensione massiccia aiuta la sua stessa sopravvivenza negli abissi dell'oceano.

Attualmente, ci sono solo 11 specie conosciute di ‘supergiganti’ e 9 di ‘giganti’. Secondo lo studio B. vaderi è la seconda specie di isopodi supergigante scoperta nel Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, poiché questi crostacei abitano acque così profonde, distinguere B. vaderi da altre specie è stato un processo laborioso per il gruppo di ricerca.

Diversamente da altri isopodi supergiganti registrati, B. vaderi possiede una caratteristica unica: l'ultimo segmento delle zampe posteriori si restringe alla fine e si curva leggermente all'indietro.

Per confermare l'unicità dell’insetto di mare, gli scienziati hanno esaminato esemplari di specie affini provenienti da collezioni museali di vari paesi e hanno collaborato con altri esperti.

Particolare della parte finale del corpo: l'ultimo segmento delle zampe posteriori si restringe e si curva leggermente all'indietro. (Schermata dall'immagine originale sul sito dello studio su Zookeys)

Un piatto gustoso a base di insetti supergiganti

Negli ultimi anni, altre specie di Bathynomus, come B. jamesi, sono diventate una prelibatezza in Vietnam. Secondo i ricercatori, la loro carne viene spesso paragonata a quella dell'astice.

Nel 2017 alcuni esemplari sono stati venduti per cifre che hanno sfiorato i 2 milioni di dong vietnamiti (quasi 80 euro). Tuttavia, dal momento che i pescatori hanno iniziato a catturarli e a venderne molti i prezzi sono diminuiti.

Con la scoperta di B. vaderi, gli scienziati che hanno capeggiato lo studio hanno sollevato preoccupazioni circa la sua potenziale integrazione nei mercati mondiali dei prodotti ittici.

Il Bathysnomus, ad esempio, è noto per la sua lenta riproduzione. Questi crostacei supergiganti producono un piccolo numero di uova. Questo tasso di riproduzione lento li rende particolarmente vulnerabili alla pesca intensiva.

Il team di ricerca ritiene che B. vaderi esista anche in altre acque, al di là dei profondi abissi del Vietnam, in altre parti del Mar Cinese Meridionale. Ma scoprire altre specie in queste profondità richiederà tempo.

Gli scienziati hanno dichiarato che questo studio ha l’obiettivo di aprire la strada a ulteriori ricerche su altre esemplari di Bathynomus e che aiutino i pescatori a sviluppare pratiche più sostenibili.