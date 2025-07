Non elfi ma lupi: la svista che riscrive tutta la leggenda medievale

Roma, 21 luglio 2025 – Per secoli, molti studiosi hanno creduto che ‘The Song of Wade’, un’epica ormai quasi dimenticata, fosse una storia di creature soprannaturali e gesta fantastiche. Oggi, come riportato dalla CNN, un gruppo di ricercatori dell’Università di Cambridge ha dimostrato che tutto ciò potrebbe essere nato da un semplice errore di trascrizione medievale.

Che cosa è la “Canzone di Wade”

La Canzone di Wade, celebrata nell’Inghilterra medievale e rinascimentale e citata persino da -Geoffrey Chaucer (‘Il racconto del mercante’ e ‘ Troilo e Criseide’all’interno delle Canterbury Tales) è sopravvissuta solo in forma frammentaria: una manciata di versi, ritrovati in un sermone latino del XIII secolo, e tramandati in inglese medio. Finora si pensava che il protagonista, Wade, affrontasse elfi spiriti e altre entità sovrannaturali. Ma un nuovo studio pubblicato su The Review of English Studies ribalta questa interpretazione. I ricercatori Seb Falk e James Wade hanno rianalizzato l’intero sermone, titolato ‘Humiliamini’ scoprendo ‘l’arcano’, questo è davvero il caso di dirlo. Insomma, per oltre 130 anni, quel testo è stato interpretato come una saga epica popolata da elfi e spiriti. Eppure, analizzando il testo, i filologi hanno scoperto che la parola “ylues”, tradotta come “elfi”, era in realtà un errore: il termine corretto sarebbe “wluves”, ovvero “lupi”. Non animali fantastici, ma uomini pericolosi, un’allegoria coerente con il tono moraleggiante del testo religioso. Anche “sprites” non indica “spiriti”, ma “serpenti marini”.

Una lettura completamente diversa della storia narrata

Il contesto è fondamentale: il sermone parlava di umiltà e ammoniva contro “i lupi”, potenti tiranni, e altri uomini dai tratti bestiali. Così, i versi rivisitati suonano: “Alcuni sono lupi e alcuni sono vipere; alcuni sono serpenti marini che dimorano presso l’acqua. Non c’è uomo alcuno, se non Hildebrand (padre di Wade)”. Questo cambiamento di prospettiva ridimensiona l’immagine epica di Wade, avvicinandolo più a un cavaliere cortese che a un Beowulf in lotta con mostri leggendari. “La nuova lettura rende più comprensibile il perché Chaucer abbia fatto riferimento a Wade nelle sue opere cavalleresche” spiega il coautore dello studio, Seb Falk. Secondo il professor James Wade (curiosa e casuale l’omonimia con il protagonista) è stata propria l’analisi del contesto religioso a svelare l’errore: “Unendo il frammento alla sua cornice originaria, possiamo non solo reinterpretare l’intera leggenda di Wade, ma anche capire meglio come le storie si adattassero a contesti culturali e religiosi diversi”. Un piccolo errore di penna, insomma, che ha generato secoli di confusione trasformando una storia apparentemente fantastica in una narrazione di lotte morali e intrighi sottili. Ma oggi, grazie alla filologia e alla pazienza accademica, ‘The Song of Wade’ ha finalmente riacquistato la sua voce e non ha perso la sua forza.