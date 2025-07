Sayf, dopo Mengoni il nuovo singolo ‘Una Can’

Sayf sta bene al mare, anzi benissimo. Ed è per questo che ha organizzato proprio nella sua Genova ‘Santissima Fest’, evento in tre date soldout che si svolgerà il 23, il 24 e il 25 luglio. Già, il 25 luglio: data da ricordare per l’artista italo-tunisino. Visto che il 25 luglio esce ‘Una Can’, il suo nuovo singolo. Prodotto da Dibla e Jiz, due fra i nomi di maggiore spicco del panorama musicale italiano di quest’anno.

A proposito di nomi di spicco: quello di Sayf ha avuto un’impennata fra addetti ai lavori e pubblico nelle ultime settimane. E a dare una vetrina enorme al rapper genovese è stato il brano ‘Sto bene al mare’ di cui è protagonista insieme a Marco Mengoni e Rkomi. Proprio con loro due è salito sul palco di San Siro durante il tour del cantautore di Ronciglione. Ed è stato un enorme successo.

Ora ecco ‘Una Can’, il singolo in uscita il 25 luglio che proietterà il rapper verso un autunno che si preannuncia ricco di emozioni e di nuova musica.