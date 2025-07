Dal Karakorum all’Himalaya fino alle Alpi: perché i ghiacciai stanno diventando “neri” (e perché non è una bella notizia)

Roma, 21 luglio 2025 – C’era un tempo in cui i ghiacciai erano candidi, accecanti sotto il sole. Banchi di ghiaccio eterni, silenziosi e maestosi, che riflettevano la luce come specchi sospesi tra cielo e roccia. Oggi, invece, sempre più spesso quei ghiacciai appaiono anneriti, sporchi, coperti da uno strato grigiastro o marrone. Succede nelle Alpi, ma anche nel Karakorum, sull’Himalaya, nelle Ande. Un fenomeno che viene chiamato “darkening”, ossia oscuramento, e che racconta molto più di un semplice cambiamento estetico.

Un velo scuro sul bianco eterno

La prima volta che un alpinista nota un ghiacciaio annerito, ne resta colpito. È come se qualcosa fosse fuori posto: il candore che per secoli ha segnato l’immaginario delle vette ha lasciato spazio a un paesaggio più cupo, quasi malato. Quello strato scuro che ricopre la superficie glaciale è formato da polveri sottili, sabbia, fuliggine, detriti rocciosi e particolato atmosferico. Questi materiali si depositano lentamente sulla superficie del ghiaccio, spesso trasportati dal vento o dallo scorrimento dell’acqua. Il risultato è che il ghiaccio perde la sua capacità di riflettere la luce solare e assorbe più calore, accelerando il processo di fusione. È un circolo vizioso: più il ghiacciaio si scioglie, più affiora il materiale scuro intrappolato nei secoli, e più velocemente si scalda e si scioglie ancora.

Nel cuore del Karakorum: i giganti grigi del ghiaccio

Anche tra le vette leggendarie del Karakorum, catena montuosa che si estende tra Pakistan, India e Cina, i ghiacciai stanno cambiando volto. In particolare, lungo il Baltoro Glacier, uno dei più lunghi ghiacciai extra-polari del mondo, il fenomeno dell’annerimento è sempre più evidente. La superficie di ghiaccio è oggi in larga parte coperta da uno spesso strato di detriti scuri: rocce frantumate, polveri minerali, sabbia del deserto trasportata dai venti, ma anche residui legati all’attività umana nei villaggi di fondovalle o lungo le rotte alpinistiche. Un fenomeno analogo si osserva sul Batura Glacier, in Pakistan settentrionale, dove vaste porzioni della lingua glaciale sono ormai completamente ingrigite. In queste zone, il cambiamento non è più solo questione di scienza: è visibile a occhio nudo e diventa un segnale drammatico per le comunità che dipendono da queste riserve d’acqua.

Le Alpi italiane: quando il bianco lascia spazio al grigio

Nelle Alpi, il fenomeno del darkening è ormai tristemente noto e documentato. In particolare, sul ghiacciaio del Miage, sul versante valdostano del Monte Bianco, la superficie è coperta per oltre il 60% da detriti e sabbie moreniche. Questo ghiacciaio è diventato quasi un simbolo del “ghiaccio grigio”: le sue lingue terminali sono talmente ricoperte da materiale scuro da apparire, in estate, più simili a una cava di pietra che a un paesaggio glaciale. Ma il Miage non è un caso isolato. Anche il ghiacciaio del Forni, in Lombardia, uno dei più estesi delle Alpi italiane, mostra segni di annerimento diffuso, soprattutto nelle zone più basse. Le polveri sottili, i residui industriali trasportati dai venti e gli effetti dei cambiamenti climatici locali (con minori nevicate invernali e piogge intense in estate) accelerano il degrado. Gli scienziati dell’Università di Milano e della Fondazione Lombardia per l’Ambiente segnalano che l’albedo dei ghiacciai alpini è diminuita sensibilmente negli ultimi 30 anni. Questo significa che i ghiacciai assorbono sempre più calore e si ritirano a velocità crescente. È una trasformazione che non riguarda solo l’ambiente alpino: è un campanello d’allarme per tutto il continente.

Dalle vette alle città: perché ci riguarda tutti

Il ghiacciaio che si scioglie più velocemente non è solo un problema per l’alpinista o il ricercatore. È un segnale che riguarda tutti noi. I ghiacciai sono riserve d’acqua dolce, regolatori naturali del clima, archivi viventi della storia terrestre. Il loro scioglimento ha effetti diretti sulla disponibilità idrica, sull’aumento del livello del mare, sulla frequenza di frane e alluvioni.

Nelle Alpi, la scomparsa dei ghiacciai modifica il paesaggio e aumenta il rischio di instabilità geomorfologica. In Asia, la fusione accelerata potrebbe compromettere i sistemi agricoli di intere vallate. E a livello globale, il darkening rappresenta un moltiplicatore degli effetti del cambiamento climatico: è la dimostrazione visibile che l’equilibrio tra terra, ghiaccio e atmosfera si sta spezzando.