Ryanair, caccia ai ‘furbetti’ del trolley: “Bonus più alti ai dipendenti che scovano bagagli fuori misura”

Roma, 21 luglio 2025 – Si può arrivare a pagare più del prezzo del volo per imbarcare un bagaglio fuori misura o aggiuntivo rispetto a quelli acquistati al momento della prenotazione. E la policy Ryanair rischia di diventare ancor più rigida dopo che l'amministratore delegato della compagnia low cost irlandese, Michael O'Leary, ha annunciato l’ipotesi di aumentare il bonus previsto per i propri dipendenti quando individuano un bagaglio fuori misura prima dell'imbarco.

I passeggeri di Ryanair si imbarcano su un volo con i bagagli a mano

Stiamo volando quasi sempre a pieno carico, circa metà dei passeggeri può portare due bagagli e l'altra metà solo uno, perché è tutto quello che entra sull'aereo

Lo ha spiegato O'Leary all'emittente pubblica di Dublino, Rte, nel giorno in cui sono stati annunciati i risultati del primo trimestre, con un utile più che raddoppiato: da 360 a 820 milioni di euro.

Giro di vite sui bagagli, cosa cambia

L’obiettivo del ceo Ryanair è quello di “eliminare il problema dei passeggeri con bagaglio in eccesso”. Di qui l'idea di aumentare il corrispettivo attuale di 1,50 euro a bagaglio (fino a un totale di 80 euro al mese) che va ai componenti dello staff per l'individuazione di valigie troppo grandi o pesanti rispetto a quanto consentito per il trasporto in cabina. Ma secondo lo stesso O'Leary, già il 99,9% dei passeggeri rispetta le norme sui bagagli – per non incorrere in un sovrapprezzo fino a 75 euro – controllando con gli appositi ‘misuratori’ presenti negli aeroporti.

Di fatto, nel periodo più caldo delle partenze per le ferie estive, la proposta di O'Leary suona come un monito ai passeggeri più indisciplinati e un invito a non superare le dimensioni massime consentite dal vettore low cost.

Cosa si può imbarcare gratis e cosa no

Con Ryanair, infatti si può portare a bordo gratuitamente solo un bagaglio a mano piccolo, come una borsa o uno zaino, delle dimensioni di 40x20x25 cm, che va posizionato sotto il sedile di fronte.

Mentre chi desidera portare un bagaglio a mano più grande (55x40x20 cm, fino a 10 kg) o un bagaglio da stiva, deve acquistare un'opzione aggiuntiva, come l'imbarco prioritario o il bagaglio da stiva. I costi per i bagagli aggiuntivi variano a seconda di quando vengono acquistati (al momento della prenotazione del volo o in seguito) e se si tratta di bagaglio da stiva o imbarco prioritario. È sempre consigliabile aggiungere il bagaglio desiderato al momento della prenotazione per evitare costi più elevati al momento del check-in o al gate d’imbarco e assicurarsi di rispettare le dimensioni e i pesi consentiti, tanto più adesso che i nuovi bonus di O'Leary ai dipendenti potrebbero pesare sulle tasche di sprovveduti passeggeri.