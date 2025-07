Chi era Godzi, il dj trovato morto a Ibiza: le esperienze e perché si chiamava così

Ibiza, 21 luglio 2025 – “Godzi è morto”: la notizia della morte del dj e producer napoletano ha fatto il giro di Ibiza in poche ore. Nella movida notturna dell’Isla Blanca il 35enne Michele Noschese era arrivato una decina di anni fa. Aveva deciso di stabilirsi lì, anche se la sua anima da giramondo lo aveva portato, e continuava a portarlo, a viaggiare spesso. Era stato calciatore in Svizzera, ma ora la sua vita e il suo mondo ruotavano prevalentemente attorno al mondo della musica: era producer e dj, la techno e la house i suoi generi preferiti. E, ovviamente, la sua casa non poteva che essere la patria di questi generi musicali: Ibiza. La stessa isola nella quale è stato trovato morto nella notte fra venerdì 18 e sabato 19 luglio. Morto in circostanze misteriose.

Cosa è successo a Michele Noschese? Sulla sua scomparsa, tanto improvvisa quanto inspiegabile per la sua famiglia d’origine in Italia. Scomparsa sulla quale ora stanno indagando le forze dell’ordine ibizenche.

Poliedrico, creativo e sempre circondato da amici e colleghi, Michele Noschese non ha mai amato tanto raccontarsi o rendere pubblica la propria vita. In un’intervista rilasciata tempo fa a Paginasette aveva però raccontato l’origine del nome d’arte Dj Godzi: “Un po’ deriva dai miei movimenti ‘godzilleschi’ e poi Godzi è il diminutivo di ‘Godzilla’, il mio idolo di quando ero bambino, protagonista di cartoni animati e di tanti film”.

La musica era la sua più grande passione, tanto che nella medesima intervista aveva dichiarato che non avrebbe mai potuto rinunciarvi neppure se fosse arrivata la donna della sua vita.