Chiara Nasti racconta gli attacchi di panico e il momento di fragilità. “Chiedere aiuto è importante”

Roma, 21 luglio 2025 – Chiara Nasti, l’influencer napoletana da 2 milioni di follower, ha reso pubblico un momento di profonda difficoltà attraverso i suoi canali social: una serie di foto che la mostrano senza trucco, in lacrime e spaventata, accompagnate da un lungo e toccante post in cui racconta delle sue difficoltà psicologiche. Attraverso il post, Nasti ha voluto lanciare un messaggio chiaro: quando state male, chiedete aiuto, soprattutto quando i disturbi psicologici si traducono in sofferenza fisica. “Il mio corpo chiedeva supporto, inventavo dolori… lo stato mentale ti porta anche dolore fisico”, confessa, rivelando il momento di fragilità che ha vissuto negli ultimi tempi.

Attacchi di panico, solitudine e rinascita

Il racconto di Chiara Nasti è dettagliato e sincero, a partire dalla frase di esordio: “Che strana che è la vita”. Dopo la nascita della figlia Dea avvenuta nello scorso luglio 2024, ha vissuto un periodo di grande stress, con sonno scarso e solitudine emotiva. Quegli stati d’animo l’hanno portata ad attacchi di panico e reazioni eccessive a piccoli eventi – una pressione che l’ha spinta anche a ricorrere brevemente a psicofarmaci. Ma il punto di svolta è arrivato quando qualcuno le ha suggerito di rivolgersi a un professionista. Il percorso terapeutico l’ha aiutata a ritrovare sé stessa, a stabilire il focus e a sentirsi nuovamente libera.

Chi è Chiara Nasti

Napoletana classe 1996, Chiara Nasti è una delle influencer italiane più amate e seguite. Dopo un’infanzia passata tra Napoli e Milano, ha iniziato la sua carriera sui social, diventando testimonial per brand di moda, bellezza e lifestyle. Oggi conduce un business che spazia tra progetti editoriali, collaborazioni con testate e campagne digitali, mentre condivide anche i lati più intimi della sua vita, dalla maternità alla crescita personale. Nel giugno 2023 si è sposata con il calciatore Mattia Zaccagni, da cui ha avuto due figli: Thiago (novembre 2022) e appunto Dea, un anno fa.

Lezione di consapevolezza

Il viaggio di Chiara, dai sentimenti di smarrimento alla presa di coscienza, vuole essere un esempio per i suoi follower. Nel post ricorda quanto sia importante vivere il presente con autenticità, senza farsi condizionare dal giudizio altrui. Sfida difficile per chi è costantemente sotto i riflettori. Il suo messaggio è quello di accettare le sfide facendosi aiutare, ma anche di avere il coraggio di parlare del proprio malessere, come hanno fatto altri artisti e influencer. Una testimonianza del valore che può avere il chiedere aiuto, soprattutto nei momenti più delicati.