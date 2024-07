Elena Ferrante celebrata negli Usa e snobbata dalle nostre élite: il paradosso italiano

Ci si chiede – lo ha anticipato ieri sulle pagine del Qn la scrittrice Simona Baldelli –: se un sondaggio simile a quello del New York Times fosse stato fatto in Italia, affidato alle nostre élite intellettuali, l’’Amica geniale’ di Elena Ferrante sarebbe mai stata eletta numero 1?

Ieri l’altro il prestigioso quotidiano ha eletto il primo romanzo della quadrilogia edita in Italia da e/o dal 2011 al 2014, "il più bello dei 100 libri del XXI secolo", pubblicati dal 2000 a oggi, stando alle scelte di una giuria di 503 personalità tra romanzieri, poeti, saggisti, critici, tanto per citane alcuni: Stephen King, Claudia Rankine, James Patterson, Karl Ove Knausgård, Thomas Chatterton Williams, Roxane Gay, Marlon James, Jonathan Lethem. (Cui va aggiunta anche – forse pure bizzarramente – la Carrie di Sex And The City Sarah Jessica Parker). Notizie nella notizia: Ferrante è la sola italiana tra i 100, compare con altri suoi due libri ( I giorni dell’abbandono, 92°; Storia della bambina perduta, 80°) ma soprattutto, Ferrante ha battuto maestri del calibro di Philip Roth (in top 100 con La macchia umana e Il complotto contro l’America) ; tre Saunders, Jon Fosse e Kazuo Ishiguro, due Bolaño (I detective selvaggi; 2666), Espiazione di McEwan, Austerlitz di Sebald, La strada di Cormac McCarthy, Le correzioni di Franzen. E tra le donne, ha lasciato dietro di sé: Cusk (Resoconto), Zadie Smith e Toni Morrison, due Munro (Nemico, amico amante...; In fuga), Tartt (Il cardellino); Olive Kitteridge di Elizabeth Strout; L’anno del pensiero magico di Joan Didion, Gli anni di Annie Ernaux.

Roba da non credere, se non fosse vera. Motivabile con il veloce ripasso di tutte le analisi della Ferrante Fever che ha contagiato gli Usa negli ultimi anni e che si riassumono più o meneno nei seguenti fattori: la brillante traduzione inglese delle opere di Ferrante ad opera di Ann Goldstein, editor nel New Yorker, che – secondo Quartz – avrebbe "corretto e migliorato molte delle sbavature, soprattutto stilistiche" degli originali; la consacrazione arrivata già nel 2013 dal New Yorker con l’articolo in cui James Wood analizzava l’opera omnia di Elena Ferrante compresi i primi libri: L’amore molesto, I giorni dell’abbandono e La figlia oscura, non a caso diventato poi nel 2021 un film diretto dalla statunitense Maggie Gyllenhaal, interpretato dalla premio Oscar Olivia Colman e candidato a tre Academy Awards, compreso quello per la sceneggiatura; ebbene, nell’articolo, Wood sottolineava già da allora, con entusiasmo, soprattutto la costanza con cui Ferrante, fin dall’inizio, si è dedicata prima di tutto all’esplorazione della vita interiore delle ragazze e delle donne, del loro ruolo nella società, nella famiglia, nella scuola e dei rapporti che intercorrono tra loro e gli uomini.

Aggiungiamo che la serie tv dell’ Amica geniale è una produzione non solo Rai ma anche Hbo, e che il fascino del binomio Napoli-Italia è un classico intramontabile del patrimonio atavico, dell’immaginario e del turismo Usa, e il gioco è fatto. O quasi.

Perché in realtà il fresco importante riconoscimento del New York Times alla Ferrante non si impone tanto come “caso made in Usa“, ma apre piuttosto un non trascurabile paradosso italiano. L’autrice la cui identità rimane (più o meno) misteriosa, comunque protetta dal nome de plume (quindi dall’anonimato) e dall’invisibilità, in Italia vende tantissimi libri, è amatissima dai lettori (e dai telespettatori della fiction da lei ispirata). E poi? Premi vinti, da noi, ad esempio? Selezionata due volte allo Strega: ’92, L’amore molesto; 2015, Storia della bambina perduta; bottiglia di liquore giallo stappata (pure nel chiuso della sua cameretta): nessuna. Campiello? Non pervenuto. Tra gli amici degli amici che si scrivono recensioni entusiastiche a vicenda, dibattono l’uno con l’altro dei reciproci libri che o sono più che bellissimi o sono molto più che bellissimi, nei salotti tv o sui palchi dei festival, chi mai ha detto: ehi ragazzi, sapete cosa? Forse è la Ferrante la nostra numero 1. Chi pubblica i suoi articoli? In Italia chissà, di certo li trovi su The Guardian.

"Un Kolossal cinematografico: puro kitsch". Creato da una "scrittrice mediocre". Un libro, firmato da una donna e baciato da un successo commerciale notevolissimo, "controcorrente, d’ispirazione anarchica e di grande leggibilità". Fin troppo evidente che la presa sul pubblico, il successo, le vendite siano "un fenomeno spontaneo e non pilotato. Per molti, moltissimi lettori il romanzo si presenta come una liberazione da opinioni conformiste e costituite. Ma in altri ambienti, nell’establishment, quell’onda di consensi è sentita come un pericolo". E l’autrice? È una che fa "concorrenza sleale". Sono cronache del 1974: a definire "cinekolossal kitsch" il capolavoro La Storia di Elsa Morante è Asor Rosa; il giudizio sulla Morante "scrittrice mediocre" è di Nanni Balestrini. La ricostruzione del "contesto" in cui plausi del pubblico e critiche di intellettuali crescono intorno all’opera è – ovviamente – tratta dagli scritti di Cesare Garboli.

C’è un filo evidente che lega Elsa Morante a Elena Ferrante: nel 2015, la Ferrante ebbe a dire: "Il romanzo per me fondamentale è Menzogna e sortilegio. È il libro grazie al quale ho scoperto che una storia tutta femminile – tutta di desideri e idee e sentimenti di donna – poteva essere avvincente e, insieme, avere una grande dignità letteraria".

E rieccoci al tema: grande dignità letteraria. Scrive Ferrante nel suo saggio I margini e il dettato, citando Bachmann ("Si può di tanto in tanto trovare la qualità anche nella poesia di un uomo qualsiasi"): "è così, chiunque può fare qualcosa di buono, con la scrittura, sotto gli spintoni del mondo, ma un poeta è davvero invevitabile solo quando riconosciamo nella sua opera un unico e immodificabile universo di parole, figure, conflitti. Penso che sia giusto marcare la differenza tra una bella poesia, un romanzo piacevole e l’opera di un autore o un’autrice inevitabili. È una differenza fondamentale per le sorti della letteratura...".

"Oggi penso che se la letteratura scritta da donne vuole farcela ad avere una scrittura sua di verità serve il lavoro di ognuna. Dobbiamo rinunciare alla distinzione tra chi fa solo libri medi e chi fabbrica universi inevitabili. Contro la lungua cattiva che storicamente non prevede di accogliere la nostra verità, dobbiamo confondere, fondere i nostri talenti, non un rigo va perso nel vento. Ce la possiamo fare". E cita i versi di Dickinson: "La stregoneria fu impiccata, nella Storia, ma la Storia e io troviamo tutta la stregoneria che serve intorno a noi, ogni giorno". Le “amiche geniali“ della Ferrante, Lenù e Lila, sono due donne che attraversano il Novecento tra impegno intellettuale, politico, sindacato, violenze di uomini, maternità difficili. Non sono un io: sono un noi, sono la Storia.