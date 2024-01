Le missioni ’possibili’ in sella a una Vespa o con i pattini ai piedi

Tra le tradizioni più radicate nel giorno della Befana c’è quella bolognese dedicata alla Casa dei Risvegli. Una manifestazione che si tiene ininterrottamente dal 1999 per raccogliere fondi che diano continuità al percorso di assistenza e ricerca che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nell’affrontare il rientro a domicilio delle persone con esiti di coma. Domani alle 9 si parte da Palazzo d’Accursio con la Befana in Trishow, guidato dal sindaco Matteo Lepore con il cardinale Matteo Zuppi e il testimonial Alessandro Bergonzoni.

Alle 11 la tradizionale Befana della Cna oltre la Torre vedrà Fantateatro impegnarsi in animazioni in via Rizzoli davanti alla postazione del famoso caldarrostaio Nicola Fusaro che offrirà le sue castagne ai bambini. In provincia, a San Matteo della Decima la festa si tiene oggi dalle 17, legata all’antica tradizione contadina: i ragazzi si travestono e recitano filastrocche in dialetto per avere dolci ricompense, e al calar della sera si accenderanno i tipici Roghi delle Befane in diversi punti.

A Imola invece la Befana è quella del Cai: domani dalle 15,30 in Piazza Matteotti inizia la discesa dalla facciata del Palazzo Comunale delle Vecchie con successiva distribuzione delle tradizionali calze. E’ una Befana pattinatrice invece quella che domani volerà a tempo di musica lungo la pista del ghiaccio di piazza Saffi a Forlì. Nel centro di San Leo, il borgo di Cagliostro, domani la Befana si lancerà dalla Torre Campanaria mentre in piazza Dante si farà festa con dj set e dolci. A Ravenna alle 15 di domani arrivano in piazza del Popolo le ’Befane in Vespa’ che sfileranno fino a piazza Kennedy.