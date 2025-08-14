Day-Lewis padre recita per il figlio: "Un film sulle dinamiche familiari"

Dopo la “foto rubata“ dal set dello scorso anno che ne aveva confermato il ritorno in scena, Daniel Day-Lewis (68 anni, annuncio del ritiro dalle scene nel 2017) si è mostrato ieri nella prima foto ufficiale di Anemone, il film che riporterà l’attore sul grande schermo. Un ritorno “in famiglia” quello del divo tre volte premio Oscar, che per la prima volta sarà diretto dal figlio Ronan, 26 anni, co-autore insieme a lui anche della sceneggiatura. Lo scatto mostra Day-Lewis con il collega Sean Bean: i due attori guidano un cast, composto, tra gli altri, da Samantha Morton, Safia Oakley-Green, Samuel Bottomley e Adam Fogerty. Come anticipato da Variety il film sarà incentrato sull’"esplorazione delle complesse relazioni tra padri, figli e fratelli", dunque delle "dinamiche dei legami familiari". L’ultima apparizione in un film di Daniel Day Lewis risale appunto al 2017, protagonista del Filo nascosto di P.T. Anderson.