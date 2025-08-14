L’amica geniale torna in Cina. E si prepara a volare in Turchia

Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Magazine
MagazineL’amica geniale torna in Cina. E si prepara a volare in Turchia
14 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Un nuovo adattamento per conquistare la Turchia: è l’eccezionale "palcoscenico" sul quale – annunciano i produttori – si affaccerà L’amica...

Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Un nuovo adattamento per conquistare la Turchia: è l’eccezionale "palcoscenico" sul quale – annunciano i produttori – si affaccerà L’amica geniale, la serie tv basata sulla quadrilogia dei romanzi bestseller di Elena Ferrante che sarà adattata da Ogm Pictures ed entrerà in produzione entro la fine dell’anno. Così – dopo il grandissimo successo ottenuto in Italia dalla serie Hbo-Rai Fiction – anche la Turchia "rileggerà" in un nuovo adattamento la storia della grande amicizia tra di Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo, nata a scuola negli anni ‘50 e destinata ad attraversare i decenni di un Paese che cambia. Nel frattempo – annunciano ancora i produttori – L’amica geniale torna ad affacciarsi in Cina, un’audience potenziale da un miliardo e mezzo di spettatori, con Storia della bambina perduta che debutterà su quattro delle principali piattaforme di streaming iQiyi, Tencent Video, Youku e Bilibili.

© Riproduzione riservata

Cina