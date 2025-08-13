‘Affari Tuoi’, quando inizia e le novità

Milano, 13 agosto 2025 – Quando torna ‘Affari tuoi’? L’attesa dei telespettatori appassionati del game show dell’access time di Raiuno non è ancora finita, ma non manca comunque molto all’inizio della nuova stagione televisiva per il programma condotto da Stefano De Martino. Un programma che se la dovrà vedere con la concorrenza de ‘La ruota della fortuna’, programma che sta facendo registrare ascolti da capogiro con la conduzione di Gerry Scotti.

‘Affari tuoi’ tornerà in onda su Raiuno martedì 2 settembre, una settimana prima rispetto al previsto e su questa scelta da parte dei vertici dell’azienda del servizio pubblico ha influito proprio ‘La ruota della fortuna’: non c’è alcuna intenzione di lasciare ancora altri margini al programma Mediaset. La sfida fra le due trasmissioni continuerà quindi per molte settimane.

Il game show condotto da Stefano De Martino torna nella prossima stagione televisiva con una novità: ci sarà il “pacco nero”. Di cosa si tratta? Di un pacco del quale nessuno conosce il valore, nemmeno Il Dottore. Il contenuto del “pacco nero” sarà stabilito di volta in volta dal notaio, aggiungendo un elemento di casualità al gioco.

Il “pacco nero”, ma non solo: ‘Affari tuoi’ sarà caratterizzato anche da uno studio televisivo rinnovato.