Tradizioni di Ferragosto: feste, riti e usanze in Italia

Milano, 13 agosto 2025 – Ferragosto è il cuore dell’estate: segna una pausa collettiva per milioni di italiani ed è anche una delle date più ricche di usanze e celebrazioni. Il 15 agosto unisce la solennità religiosa dell’Assunzione di Maria alle feste popolari che animano città, borghi e località di villeggiatura.

Processioni, sagre e palii storici, spettacoli pirotecnici, pranzi comunitari creano un mosaico di tradizioni che, pur evolvendosi nel tempo, conservano il legame con le radici più antiche di Ferragosto, festa in onore del grano e della Terra.

Il legame con la fede e la comunità

In molte regioni il Ferragosto conserva un forte significato religioso legato alla festa dell’Assunzione. Processioni mariane attraversano i centri storici portando statue della Vergine ornate di fiori e spighe di grano, simbolo di abbondanza e gratitudine per i frutti della terra.

Sulle coste italiane, alcune tradizioni assumono una dimensione particolare con le processioni a mare, occasione in cui la statua della Madonna viene trasportata su un peschereccio seguito da una flotta di barche. Fra gli appuntamenti storici troviamo la processione della Madonna dell'Isola, in Calabria, che attraversa la città in un corteo che si svolge dal santuario sulla scogliera, oltre alla processione in mare di Santa Maria di Leuca.

A Positano, la statua dell’Assunta viene condotta in mare tra luci, canti e fuochi pirotecnici. Inoltre, in Calabria, a Palmi, la Varia di Ferragosto, riconosciuta patrimonio immateriale Unesco, mette in scena una macchina scenica alta oltre 16 metri, simbolo dell’Assunzione di Maria, portata a spalla da centinaia di uomini.

Feste popolari, palii e riti dell’estate

Accanto alla dimensione religiosa, Ferragosto è anche sinonimo di festa collettiva e gare, che trovano origine in riti antichissimi. Dall’8 al 18 agosto a Foglianise, in Campania, si svolge la Festa del Grano, con carri artistici interamente rivestiti di paglia e spighe intrecciate.

Celebre il Palio dell’Assunta di Siena, una delle corse di cavalli più famose al mondo, che vede le contrade sfidarsi in Piazza del Campo tra cortei in costume e un’intensa partecipazione popolare.

In molte altre località, i fuochi d’artificio illuminano la notte del 15 agosto, mentre i falò sulla spiaggia segnano il passaggio verso la seconda metà di agosto e la fine dell’estate, fra giornate ancora piene di sole e sagre gastronomiche in cui ritrovare il sapore dei prodotti tipici locali.

La tavola di Ferragosto

Il cibo è protagonista del Ferragosto. In campagna, il pranzo del 15 agosto era tradizionalmente un pasto abbondante che celebrava la fine del raccolto, con piatti a base di carne arrosto, verdure dell’orto e dolci di stagione. Sulle coste, invece, dominano i menu a base di pesce, con grigliate all’aperto e cene sotto le stelle.

La tradizione delle grigliate e del picnic, diffusa soprattutto nel Novecento con l’arrivo del concetto di ferie e dei treni popolari, ancora oggi rappresenta una delle usanze più amate: ceste di vimini, tovaglie stese sull’erba e piatti semplici da condividere con amici e parenti.

Ogni regione custodisce le sue tradizioni: dalle processioni marinare in Liguria e Campania, ai palii e alle rievocazioni storiche in Toscana, fino alle feste del grano o le sagre montane, il 15 agosto resta un’occasione in cui si cerca un momento di condivisione collettiva, rinnovando un patrimonio di riti e usanze capace di raccontare l’identità culturale del Paese.