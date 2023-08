Il latte make-up è il trucco di tendenza dell’estate 2023

Una delle principali tendenze beauty dell’estate 2023 è il cosiddetto latte make up, che sta spopolando sui social, in particolare su Tik Tok. A renderlo ancora più popolare è stata l’influencer e modella Hailey Bieber che ha condiviso un video in cui ha mostrato vari passaggi per realizzare questo trucco.

Nascita

Oggi il latte make-up è un vero e proprio trend popolare. In realtà è stato lanciato cinque anni fa dalla il make-up artist Tanielle Jai, che di recente si è detta sorpresa per il fatto che sia diventato virale solamente adesso. Inoltre, ha spiegato la professionista, a dispetto del nome si tratta di un trucco sui toni del marrone, del bronzo, del caramello, realizzato con polveri e creme dai colori terrosi e con qualche tocco di illuminante per accentuare i riflessi e assicurare un effetto sunkissed. Ecco, in pochi passaggi, come puoi ottenere un latte make-up, detto anche trucco caffelatte.

Base

Inizia con un viso pulito e ben idratato. Applica un primer. Quindi utilizza un correttore e un fondotinta leggero con finitura luminosa che corrisponda alla tua carnagione. L’obiettivo è ottenere un aspetto naturale e radioso. Puoi fare anche un leggero contouring per creare profondità e volume attraverso la combinazione di creme colorate, bronzer e polveri illuminanti. La base è uniforme e con sfumature quasi ambrate.

Occhi

Inizia applicando un primer per ombretto dalla tonalità neutra per assicurarti che l'ombretto aderisca bene. Per l'ombretto, opta per tonalità calde come beige, sabbia, miele, caramello e marroni chiari. Applica una tonalità chiara su tutta la palpebra come base e una tonalità leggermente più scura nella piega dell'occhio per aggiungere profondità. Applica un tocco di ombretto champagne o dorato sulla parte centrale. Definisci la linea delle ciglia superiori con una sottile linea di eyeliner marrone o con un ombretto marrone applicato con un piccolo pennello angolato. Arriccia le ciglia e applica uno o due strati di mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori. Pettina le sopracciglia e lasciale naturali.

Punti strategici

Scegli un blush dalle tonalità calde come il rosa pesca, l’albicocca o il rosa antico o cipria. Applicalo sulle guance e sfumalo delicatamente. Puoi aggiungere un leggero strato di bronzer intorno alle guance, sulle tempie e lungo la mascella. Sui punti più alti del viso, come gli zigomi e il dorso del naso, puoi usare un illuminante per un tocco di luce in più.

Labbra

Assicurati che le labbra siano ben idratate. Se così non fosse, applica un balsamo o un primer specifico su questa zona per creare una base liscia e uniforme. Scegli una matita e un colore di rossetto che si adattino al tema ispirato al caffelatte (nude, il rosa antico o il malva caldo) o toni dorati per esaltare l’effetto luminoso dell’abbronzatura. Per il lipstick opta per la formula che ti piace di più, opaca o lucida.