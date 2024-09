Nicole Kidman assente a Venezia 81: “E’ morta mia madre”

Venezia, 7 settembre 2024 – Nicole Kidman ha perso la madre Janelle. Lo ha annunciato la regista Halina Reijn salendo sul palco della Mostra del Cinema di Venezia per ritirare il premio che spettava all’attrice, la Coppa Volpi, riservata alla miglior interpretazione femminile. Kidman, protagonista del filma ‘Babygirl’, era attesa alla cerimonia ma al suo posto ecco Reijn a leggere un messaggio scritto dalla star australiana. "Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi”.

Due anni fa Kidman aveva confessato che la madre ultraottantenne soffriva di problemi di salute. Nel 1984 le era stato diagnosticato un tumore al seno. All’epoca l’attrice sospese i suoi impegni per starle vicino. Ma stavolta Janelle non aveva voluto che la figlia sacrificasse la sua vita per lei. Kidman, 57 anni, vive da tempo negli Stati Uniti mentre Janelle è sempre rimasta in Australia. Nonostante i frequenti viaggi transoceanici, la lontananza pesava molto sul cuore di Nicole. "Mi piacerebbe poter prendere una tazza di tè con mamma – raccontava al Sydney Morning Herald nel 2020 – e sedermi sul balcone e parlare della vita e chiederle di dirmi cosa dovrei fare". Ora quella mancanza si farà sentire ancora di più.

Una foto di Nicole Kidman da bambina con la madre Janelle e la sorella minore Antonia

Nicole Kidman era già stata alla Mostra una settimana fa per la presentazione della pellicola Babygirl in cui interpreta una manager di successo che mette a rischio vita professionale e privata per seguire pratiche di piacere estreme. Un film che rovescia il cliché: al centro di dinamiche tra sesso e potere stavolta c’è una donna. Star in sala ma anche sul red carpet, l’attrice aveva stregato in un abito con corpetto bicolore e scollatura vaporosa in organza color carne. Sarebbe dovuta tornare oggi per prendersi premio e applausi. Invece è salita su un aereo col le lacrime sul viso e il cuore in frantumi.