Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano: l’accordo sulla mega villa a Los Angeles e la divisione dei beni

Roma, 7 gennaio 2025 – Ben Affleck e Jennifer Lopez non sono più marito e moglie. Arriva al capolinea, dopo due anni di matrimonio e a 5 mesi dall’istanza di divorzio presentata dalla popstar, l’unione dei una delle coppie più belle e famose di Hollywood. Secondo i media Usa, che riportano i documenti della sentenza del tribunale, i due hanno ufficialmente divorziato. La separazione ufficiale tra le due star arriva dopo che, il 20 agosto scorso, Jennifer Lopez aveva presentato istanza di scioglimento del matrimonio. Affleck e Lopez hanno concluso l'accordo di divorzio e tra un mese e mezzo l’ormai ex coppia potrà chiudere ufficialmente la rinnovata love story. Secondo Tmz, i due usciranno dal matrimonio con quanto avevano individualmente acquisito e acquistato durante i due anni dalle nozze. Questo include i proventi delle rispettive attività a Hollywood.

Ben terrà in particolare la sua quota nella società di produzione Artists Equity creata nel 2022 con Matt Damon, quattro mesi dopo aver sposato JLo. C'è anche un accordo sulla 'maison' comprata in comune a Los Angeles ma su questo non ci sono indiscrezioni. La villa da 61 milioni di dollari è sul mercato e finora non ci sono stati compratori.