Jennifer Lopez e Ben Affleck: è finita. La coppia divorzia dopo 2 anni di matrimonio

Los Angeles, 21 agosto 2024 – Finisce nel peggiore dei modi il ritorno di fiamma dei ‘Bennifer’. Una delle coppie più celebri di Hollywood, quella composta dall’attrice e cantante pop Jennifer Lopez e dall’attore e produttore Ben Affleck, è arrivata alla fine dopo 2 anni di matrimonio. Stando a quanto riportato dai media americani, che citano fonti vicine alla coppia, è stata proprio la Lopez a presentare istanza di divorzio, nella giornata di ieri, presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles. I due si erano sposati a Las Vegas nel luglio 2022 e avevano festeggiato il mese successivo con una cerimonia solenne in Georgia.

Un amore scoppiato sul set

L’amore tra i ‘Bennifer’ nacque nel 2002 sul set del film ‘Tough Love’, uscito nelle sale l’anno dopo. Tra i due si creò da subito un certo interesse reciproco, che portò successivamente all’inizio di una storia d’amore. La coppia inizialmente pianificò di sposarsi nel 2003, ma un logoramento nei rapporti portò prima a un ripensamento poi alla definitiva separazione nei primi mesi del 2004. JLo definì questo amore come “il più grande colpo di fulmine della mia vita”.

Quasi 20 anni dopo, ecco il ritorno di fiamma. Nel 2021, complice una vacanza in Italia, i due tornarono improvvisamente insieme, prima di presentarsi al pubblico in coppia alla Mostra del Cinema di Venezia in occasione del film ‘The Last Duel’. “L'amore è bello. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Vent'anni di pazienza” aveva dichiarato Jennifer Lopez dopo l’annuncio del loro matrimonio per l’estate 2022. Nel mentre, Ben Affleck è stato sposato fino al 2015 con l’attrice Jennifer Garner, con la quale ha avuto 3 figli, e Jennifer Lopez è diventata madre di due gemelli avuti nel 2008 dalla relazione con il cantante Marc Anthony.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

La crisi

Sono ormai mesi che si parla di un peggioramento dei rapporti tra i due. I media riportano che la coppia hanno messo in vendita la villa di Beverly Hills per una cifra pari a 65 milioni di dollari e sono stati fotografati più volte in giro separati e senza fedi nuziali. E' da maggio che circolano voci insistenti su una loro crisi di coppia, indiscrezioni che a questo punto hanno trovato conferma. Jennifer Lopez si era presentata da sola al Gala del Met di New York e aveva annunciato poco dopo la cancellazione della tournée, per motivi legati sia alla scarsa vendita di biglietti sia al “bisogno di stare con i figli, la famiglia e gli amici”, aveva dichiarato. La popstar era stata avvistata da sola anche in Costiera amalfitana.

L’istanza di divorzio

A quanto pare tra i due è stata proprio Lopez a presentare l’istanza di divorzio, martedì 20 agosto. La cantante, tramite il suo avvocato, deve recapitare ad Affleck una copia della richiesta di scioglimento del matrimonio e, secondo i media Usa, non ha elencato alcun dettaglio in essa alcun un accordo prematrimoniale. Nei documenti si legge che sia Lopez che Affleck, rispettivamente 55 e 52 anni, devono condividere tutte le informazioni finanziarie, nel quale sono incluse entrate, spese, proprietà e debiti attuali.

Il tribunale ha dato a JLo una scadenza di 60 giorni entro la quale può presentare una dichiarazione finanziaria. Una volta consegnata, Affleck avrà a so modo il medesimo lasso di tempo per fare lo stesso. Se uno dei due non presenta o aggiorna le informazioni finanziarie nel corso della procedura, il tribunale potrebbe comminare una pesante sanzione. Sono attesi sviluppi sulla vicenda, la certezza è che anche il ritorno di fiamma dei ‘Bennifer’ sia giunto al termine.