Bennifer addio. JLo e Affleck divorziano. Nozze lampo a Hollywood

Bennifer, la favola è finita. La coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck non esiste più. Al tribunale di Los Angeles, martedì scorso la popstar Jennifer Lopez ha depositato i documenti per il divorzio, dopo appena due anni di matrimonio. Un matrimonio che a sua volta sembrava la happy end di una storia nata vent’anni fa, finita male e poi risorta dalle ceneri, come la enorme fenice che Ben Affleck ha tatuata sulla schiena.

Il matrimonio fra Ben e Jennifer era stato firmato a Las Vegas, e seguito da una sontuosa cerimonia in Georgia, il 20 agosto 2022. Simbolicamente, la separazione viene sancita da Jennifer il 20 agosto, lo stesso giorno, due anni dopo.

Già da qualche mese, secondo siti e tabloid, i due vivevano separati. Jennifer Lopez aveva cancellato il suo tour estivo dichiarando che voleva passare più tempo con i figli. Figli avuti dal precedente marito Marc Anthony. I due hanno anche messo in vendita la loro sontuosa casa di Beverly Hills, valutata 68 milioni di dollari. E non stavano cercando casa insieme.

È la fine di una storia durata venti anni, fra alti e bassi. Una storia che ricorda quella di Liz Taylor e Richard Burton: due leggende del cinema che si sposarono e divorziarono, per poi risposarsi e divorziare ancora, in un turbine di litigi e di scenate.

Se Burton e Taylor contavano due matrimoni fra loro, Ben e Jennifer ne contano uno e mezzo. Vent’anni fa i due si erano innamorati, dopo essersi incontrati sul set del film Amore estremo - Tough Love di Martin Brest, e stavano per sposarsi.

Pochi giorni prima del matrimonio, nel 2003, tutto era andato all’aria, appena quattro giorni prima del matrimonio annunciato. Colpa della "troppa attenzione dei media", avevano dichiarato alla stampa. I due sono rimasti insieme ancora alcuni mesi, hanno girato insieme il film Jersey Girl di Kevin Smith; ma quando il film è uscito si erano già separati.

Vent’anni dopo, il ritorno della favola e dell’amore. Lei aveva terminato la storia con la leggenda del baseball Alex Rodriguez, lui quella con la ex moglie Jennifer. Più adulti, più maturi, consapevoli. Entrambi con dei figli nati da precedenti matrimoni, Affleck tre con l’ex moglie e Jennifer Garner; Jennifer due con l’ex marito Marc Anthony. Lui le dona un anello con un diamante da sei carati: la cerimonia di matrimonio è fastosa, e segue una luna di miele a Parigi.

Sembrava che l’eterna tristezza di Ben Affleck, uno che sembrava sempre guardare all’orizzonte un naufragio, fosse scomparsa. E allo stesso modo, Jennifer Lopez aveva confidato alla rivista People che si sentiva "più saggia, più consapevole". Insieme, i due avevano sfilato sul red carpet per il film Air di Ben Affleck, ed erano stati insieme ai Golden globes quest’anno. Poi le crepe nella relazione, sempre più evidenti. I due vengono visti insieme solo a una partita di basket, dove Ben dà a J-Lo un diplomatico bacio sulla guancia. Al compleanno di Jennifer lo scorso luglio, lui non c’è.

Crolla così anche questo mito, un’altra favola si spezza. Come quella di Tom Cruise e Nicole Kidman, o come quella di Brad Pitt e Angelina Jolie, finita nel 2016 dopo due anni di matrimonio e sedici di relazione, con accuse di Angelina verso Brad, storie di abusi fisici, schiaffi dati al figlio Maddox. E l’attore che confessa la sua dipendenza dall’alcol e dalla marijuana. Del resto, erano durati poco anche i matrimoni fra Uma Thurman e Gary Oldman, o quello fra Richard Gere e Cindy Crawford. Hollywood sembra non concepire il lieto fine, per i suoi semidei.

Adesso anche fra Ben e Jennifer sembra tutto andare in polvere. Non ci saranno, se non altro, problemi per l’affidamento dei figli, perché non ne hanno avuti.