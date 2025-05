‘And Just Like That 3’: si torna nella New York di Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw è pronta a tornare con la terza stagione di ‘And Just Like That...’, il reboot di Sex and the City. Tra nuovi amori, vecchie conoscenze e l'immancabile fascino di New York, prepariamoci a un'estate ricca di sorprese.​

Dove eravamo rimasti? (Non leggete se non volete spoiler)

Nella seconda stagione, abbiamo visto Carrie affrontare il lutto per la perdita di Mr. Big e riavvicinarsi ad Aidan Shaw, con cui ha deciso di vendere il suo iconico appartamento per trasferirsi a Gramercy Park. Miranda ha intrapreso una nuova relazione con Che Diaz, lasciando il marito Steve, mentre Charlotte è tornata a lavorare in una galleria d'arte. La serie ha continuato a esplorare le vite delle protagoniste, ora cinquantenni, alle prese con nuove sfide personali e professionali.​

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione di ‘And Just Like That’?

La terza stagione, composta da 12 episodi, sarà disponibile in Italia dal 30 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW, con un episodio a settimana ogni venerdì fino al 15 agosto. ​

Il trailer anticipa momenti emozionanti: Carrie alle prese con la scrittura di un romanzo, Miranda dentro nuove relazioni e Charlotte che continua a bilanciare lavoro e famiglia. Non mancheranno le sorprese, come il ritorno di Aidan e l'introduzione di nuovi personaggi che porteranno scompiglio nelle vite delle protagoniste. ​

Inoltre, la moda continuerà a essere un elemento centrale della serie, con outfit audaci e iconici che riflettono l'evoluzione dei personaggi e il loro stile unico.

Chi torna e chi arriva di nuovo

Nessun addio brucia quanto quello di Kim Cattrall. Samantha Jones resta l’assenza più rumorosa della serie. Ma And Just Like That 3 rilancia con il trio originale — Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis — di nuovo in pista tra tacchi alti, relazioni complicate e la solita New York che non dorme mai.

Con loro ci saranno ancora una volta Aidan Shaw (John Corbett), sempre più presente nella vita di Carrie, Seema Patel (Sarita Choudhury) con il suo aplomb da vera regina dell’immobiliare, e Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker), elegante e multitasking come sempre. Anche Anthony Marentino (Mario Cantone) è pronto a dire la sua – con sarcasmo e stile, ça va sans dire.

Ma non tutte le relazioni resistono al tempo e alle esigenze di produzione: fuori dai giochi Che Diaz (Sara Ramirez) e Nya Wallace (Karen Pittman), impegnate altrove e dunque assenti nella terza stagione. Un'uscita di scena che potrebbe, paradossalmente, dare nuovo respiro alle storyline principali.

A rimescolare le carte ci pensano i nuovi ingressi. Spicca Rosie O’Donnell nei panni di Mary, figura che promette di portare ironia e profondità in egual misura. Patti LuPone si aggiunge al cast con un ruolo ricorrente ancora top secret, ma la sola presenza basta per solleticare la curiosità. E poi ci sono Mehcad Brooks, Jonathan Cake e Logan Marshall-Green: tre nomi, tre nuove energie pronte a infiltrarsi nelle vite (e nei cuori?) delle protagoniste.

Infine, due personaggi finora di contorno conquistano il centro della scena: Giuseppe (Sebastiano Pigazzi) e Joy (Dolly Wells) diventano regular, pronti a dare nuova linfa e qualche scossone alle dinamiche affettive e amicali del gruppo.

​