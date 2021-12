In media la critica internazionale ne ha parlato come di un film senza infamia e senza lode, mentre la famiglia Gucci si è dissociata e pure Patrizia Reggiani ha lamentato di non avere potuto incontrare Lady Gaga: tutto questo dice che 'House of Gucci', nuovo lavoro di Ridley Scott, ha maneggiato materiale ancora oggi scottante e difficile da gestire. Ora la palla del giudizio passa agli spettatori, che potranno vederlo al cinema a partire da giovedì 16 dicembre.





Proviamo a riassumere i punti cardine della trama senza fare spoiler, nonostante la storia vera di 'House of Gucci' sia uno dei fatti di cronaca più noti nella storia d'Italia. Siamo nel 1978, quando la giovane Patrizia Reggiani si reca a una festa dove conosce lo studente di giurisprudenza. Patrizia fa innamorare Maurizio, nonostante il padre di quest'ultimo la guardi con sospetto. Dopo il matrimonio i rapporti con la famiglia saranno complessi e teatro di numerose macchinazioni, nel tentativo di effettuare una scalata al potere che rischia però di compromettere il futuro dell'azienda Gucci. Non mancheranno colpi bassi e di rilevanza penale.La sceneggiatura di 'House of Gucci' è stata scritta a partire dal libro di Sara Gay Forben: a firmarla sono stati Roberto Bentivegna (all'esordio lungo) e Becky Johnston,per 'Il principe delle maree' e autrice anche di 'Sette anni in Tibet'. Alla regia troviamo il già citato, uno dei grandi vecchi del cinema statunitense contemporaneo, autore di classici intramontabili come 'Alien', 'Blade Runner', 'Il gladiatore', 'Thelma & Louise' e via di questo passo. Il suo potere, a Hollywood, spiega come sia riuscito a radunare: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto e Salma Hayek.Se andiamo a leggere le recensioni scritte dalla critica internazionale, scopriamo che c'è un generale apprezzamento per l'interpretazione di Lady Gaga, giudicata una delle migliori nella sua carriera., che a molti è sembrato conteso fra due opposti che mal si conciliano: il camp e il dramma. Coloro che hanno intravisto un equilibrio riuscito fra questi due poli hanno anche firmato le recensioni più convinte, gli altri sono invece rimasti più freddi. Risultato, la media voto su Metacritic è 59/100.Una curiosità per chiudere: l'attrice, presente nel cast del film,, fondatore e amministratore delegato della multinazionale francese Kering, che possiede il marchio Gucci.