"Ho la sindrome di Tourette" Alessandro Borghi e i suoi tic

Alessandro Borghi ha la sindrome di Tourette: lo ha rivelato lo stesso attore, 36 anni, ospite del podcast Bsmt, di Gianluca Gazzoli. "Ho scoperto di avere la Tourette quando ho conosciuto la mia compagna, che è una psicologa (Irene Forti, ndr)", ha spiegato. "Un giorno la mia compagna mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto da quanto tempo avessi i miei tic. “Tu non hai tic, tu hai la Tourette, ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale“, mi ha detto. Il problema è questo: la Tourette famosa è quella delle parolacce, quella più aggressiva. C’è invece tutto un mondo che riguarda la parte motoria, dei tic a tutti gli effetti: dalla Tourette non si può guarire. È come uno starnuto, quando ti viene da starnutire, devi farlo".