Guida Michelin 2024 in diretta dalle 16.45. In arrivo le nuove stelle. Chi c’è in pole

Brescia, 14 novembre 2023 – A partire dalle 16:45 su QN online sarà possibile seguire la diretta della cerimonia di assegnazione delle Stelle Michelin 2024. I nuovi ristoranti stellati che entrano nella Guida Michelin Italia 2024, edizione numero 69, saranno svelati nel corso della cerimonia di premiazione al Teatro Grande di Brescia, oggi martedì 4 novembre 2023. Sul palco a presentare le Stelle ci sarà Federica Fontana.

Toto-Stelle: i nomi in pole

La diretta streaming dalle 16.45

Alla “Michelin guide ceremony Italy 2024” si accede solo su invito in abito da cocktail. Gli appassionati dell’alta cucina potranno comunque seguire l’evento in streaming sui canali Facebook e YouTube della “Rossa” e anche su Qn online a partire dalle 16.45 di oggi martedì 14 novembre 2023 (vedi sopra). Sul palco saliranno per primi i monostellati, i ristoranti che ricevono la prima stella, a seguire le due stelle e infine le tre stelle. Nel mezzo si alterneranno i Premi speciali e le nuove Stelle Verdi, assegnate ai progetti migliori in tema di sostenibilità. Ad oggi la guida conta 385 locali stellati (335 Una Stella, 38 Due Stelle e 12 Tre Stelle, oltre ai 48 locali “Stella Verde”)

Le nuove Stelle verdi

I ristoranti Bib Gourmand

Le novità della 69 edizione

Tre le novità dell’edizione 2023, la prima: tra i criteri utilizzati dagli ispettori il rapporto qualità-prezzo che è stato sostituito dall’armonia dei sapori. La seconda: la guida celebrerà anche il talento dei pastry chef assegnando per la prima volta il premio ‘Passion dessert’. La terza: verrà svelato il vincitore del premio speciale Michelin Sommelier 2024 offerto dal Consorzio Franciacorta.

Chi sono i fratelli Michelin?

E' il 28 maggio 1889 quando i fratelli Édouard e André Michelin decidono di riprendere - con la creazione della società Michelin & Compagnie - le attività familiari già iniziate nel 1830 con la gomma vulcanizzata. Nove anni dopo la fondazione dell'omonima Fabbrica di Pneumatici francesi, i due iniziarono quasi per gioco a redarre un piccolo breviario che rendesse più piacevole lo spostamento degli allora pochi automobilisti francesi. La guida Michelin venne pubblicata per la prima volta nel 1900 quando l'automobile iniziava a diffondersi. Il libretto di quattrocento pagine, conteneva mappe, procedure per cambiare una ruota, una lista di stazioni di servizio e una lista di ristoranti e alberghi per il pernottamento. Per due decenni queste informazioni vennero fornite gratuitamente, fino al 1920, anno in cui iniziò ad essere venduta al prezzo di 7 franchi dato che André Michelin arrivò in un negozio di gomme e trovò la sua guida utilizzata come supporto per un banco di lavoro. Dal quel momento la svolta: la guida abbandonò le inserzioni a pagamento all'interno delle proprie pagine e poco dopo, i fratelli Michelin decisero di impiegare ispettori in incognito per visitare e recensire i ristoranti e gli alberghi. Nel 1926 la guida iniziò ad assegnare le stelle agli indirizzi di alta cucina, evidenziandoli inizialmente con una sola stella. Dopo cinque anni, venne introdotta la scala attuale, da una a tre stelle.

