Giorgia Soleri, Sabina Guzzanti e Gemitaiz contro Silvio Berlusconi: post al veleno sui social

"L'uomo che ha distrutto il Paese". Ed ecco che Giorgia Soleri torna a far parlare di sè. L'ex fidanzata di Damiano David, cantante dei Maneskin, ha voluto esprimere la propria opinione sui social network sulla morte di Silvio Berlusconi ed è subito stata polemica. Così come lo è stato per Sabina Guzzanti, attrice che su Twitter ha commentato con un "Non posso dire che mi mancherà, ma..." e la foto del suo ultimo travestimento proprio nell'imitazione di Silvio Berlusconi. Ad aver suscitato le reazioni più piccate è stato proprio il post di Giorgia Soleri: “Ti atteggi da open minded ma sei una pecora, da apolitico ti dico che è veramente da infami parlare così di un essere umano che è venuto a mancare a causa di una brutta malattia. Che schifo Giorgia, le persone come te rinnovano il Paese, ridicola!” scrive qualcuno, “Ma almeno di fonte alla morte puoi stare zitta? Tutti stanno mostrando rispetto e silenzio. Ma non ti vergogni? E poi prova dirmi quante imprese hai costruito, a quante persone hai dato lavoro, quanti paesi hai governato. Vergognosa, inqualificabile” fa eco un’altra utente.

C'è invece chi ci è andato giù molto più pesante. "Nel giorno della sua morte politici e giornali parleranno di lui come di uno statista, di un esempio di grande imprenditore, di uomo al servizio dello Stato – scrive il rapper Gemitaiz -. Noi però ricordiamo bene cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi: uno dei più veementi promotori negli ultimi 30 anni delle peggiori politiche antipopolari, di guerre, privatizzazioni, liberalizzazioni e tagli alla spesa sociale. Tra gli uomini più ricchi del nostro paese, con le sue imprese si è arricchito sulle spalle dei lavoratori e a spese della collettività, costruendo sul potere mediatico il proprio consenso politico e facendosi portatore di una cultura del carrierismo fondata sull'individualismo più sfrenato e sulla mercificazione della donna. Membro della loggia P2 e anticomunista viscerale, ha dedicato la sua carriera politica allo smantellamento delle conquiste del movimento operaio. Un "curriculum" fatto quindi di sfruttamento, leggi ad personam, accuse di corruzione, evasione fiscale, rapporti con la criminalità organizzata e lotta contro i diritti e le condizioni di vita degli strati popolari. Non lo piangeremo"

Ha scelto invece il silenzio Francesca Pascale, in passato compagna di Silvio Berlusconi e oggi moglie della cantante Paola Turci. Hanno scelto, per ora, il silenzio anche personaggi come Roberto Saviano e Fedez, sempre molto critici con le gesta del Cavaliere.