Berlusconi morto: come cambiano le programmazioni tv di oggi. Cosa va in onda su Mediaset, Rai e La7

Mediaset ricorda Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è morto a 86 anni dopo tre giorni di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano e il cordoglio è unanime in tutta Italia. Ma ci sono due famiglie in particolare a sentire il vuoto per la sua scomparsa: la sua famiglia biologica, composta da figli, fratello e nipoti, con la compagna Marta Fascina e quella professionale. In realtà le sue "creature" imprenditoriali sono state molte, ma quella alla quale si pensa prima di tutte quando si pronuncia il cognome Berlusconi è senza dubbio Mediaset.

E proprio questa famiglia, che ha dato l'annuncio della morte del Cavaliere questa mattina in diretta attraverso la commozione di Federica Panicucci a Mattino Cinque, è quella che oggi gli dedicherà un'intera giornata di approfondimenti.

Ecco come cambia la programmazione di Mediaset per la giornata di oggi, lunedì 12 giugno: su Canale 5, dalle 10.40 è in onda 'Speciale Tg5' che proseguirà fino alle 18.25, per poi riprendere dalle 20 alle 24. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Non andrà quindi in onda questa sera in prime time la semifinale dell'Isola dei Famosi. Probabile che la puntata possa venire recuperata nei prossimi giorni, difficile che il surviving show di Canale 5 slitti di una settimana vista l’esistenza di contratti firmati con i concorrenti che prevedono la conclusione del programma il 19 giugno. Ovvero lunedì prossimo.

Non solo Mediaset. Rai Teche ricorda Silvio pubblicando su RaiPlay una ricca antologia di contenuti d`archivio che ripercorre i passaggi più importanti della vita pubblica del politico e imprenditore italiano: "Album Berlusconi". Su Raiuno al posto della diretta di Unomattina e delle trasmissioni a seguire va in onda un'edizione straordinaria del Tg1. In prima serata Speciale Porta a Porta al posto della prevista replica di Blanca. su Raidue il Tg2 Italia con focus sulla morte del leader di Forza Italia, mentre su Raitre dalle 11 è previsto uno Speciale Tg3. Cambia anche la prima serata di La7: al posto di 'Yellowstone' è previsto uno Speciale TgLa7 dedicato a Silvio Berlusconi condotto da Enrico Mentana dal titolo 'I Mille volti di Berlusconi' con materiali di repertorio, analisi e ricordi personali del direttore del Tg di La7 e degli ospiti in studio.