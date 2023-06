Morto Berlusconi, epic fail di Massimo Boldi: “Giorgia, ora tocca a te”

Milano, 13 giugno 2023 – Fa rumore l’ultimo tweet di Massimo Boldi, che molto probabilmente voleva spronare Giorgia Meloni a raccogliere l’eredità politica di Silvio Berlusconi e invece è finito, involontariamente, per augurarle la morte.

“E ora tocca a te”, ha scritto Boldi retweettando il videomessaggio di addio di Giorgia Meloni a Berlusconi. Un’espressione dal significato ambivalente per chi non conosce l’orientamento politico dell’attore. E’ evidente che Boldi – notoriamente su posizioni di destra – volesse indicare la premier come colei che prenderà il testimone di Silvio, l’ex presidente del Consiglio più ‘longevo’ in Italia in termini di durata della sua carica (sommando i quattro mandati). Ma ai più è parsa una gaffe.

Il tweet di Massimo Boldi che rilancia il videomessaggio di addio a Berlusconi di Giorgia Meloni

Tanti i tweet a commento dell’epic fail, che ha strappato più di una risata agli utenti di Twitter. Boldi ha prontamente cancellato il post. Ma si sa, il web non perdona. Girano infatti gli ‘screenshot’ del tweet incriminato.

In molti si chiedono se il realtà Boldi non abbia veramente voluto dileggiare Meloni. Ma si tratta, a ben vedere di un equivoco, creato probabilmente che mentre nel video la presidente del Consiglio ricordava con parole commosse il Cavaliere ripercorrendo il cammino fatto assieme – contenuto al quale quasi certamente era riferito il commento di Boldi – , nel messaggio testuale che campeggia sopra il video si legge invece solo la scritta 'A Dio Silvio'. Che seguita da quel “e ora tocca a te” è suonata decisamente fuori luogo.