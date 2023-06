Morto Berlusconi, Federica Panicucci dà l’annuncio in lacrime: il video

Federica Panicucci come Paola Rivetta. Entrambe si sono trovate a dare un annuncio epocale in diretta televisiva. Nel caso della giornalista del Tg5 si trattava delle tragiche condizioni di salute che avrebbero portato il giorno seguente alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, mentre Federica Panicucci si è trovata in diretta con Francesco Vecchi proprio quando è arrivata la notizia della morte di Silvio Berlusconi. E così l'emozione, inevitabile in entrambi i casi, ha preso il sopravvento.

È morto Silvio Berlusconi a dare l'annuncio, due commossi Francesco Vecchi e Federica Panicucci a @mattino5. Un grande abbraccio a tutta la famiglia e a Mediaset. Ciao Silvio!#SilvioBerlusconi pic.twitter.com/2pXLEedDo8 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) June 12, 2023

"La cosa peggiore che oggi potessimo fare per noi di Mediaset, la notizia peggiore è che è morto Silvio Berlusconi" ha annunciato la conduttrice di Mattino Cinque con le mani giunte e la voce rotta dalla commozione. "Francesco fai tu, perché io..." ha concluso passando la parola al collega Vecchi.

D'altro canto, quella di Federica Panicucci con l'azienda di Cologno Monzese è una storia più che trentennale. Era il 1988 quando la conduttrice ha messo piede per la prima volta in Fininvest, vecchio nome proprio di Mediaset. Dal 'Gioco delle coppie' sino a Mattino Cinque, con un passaggio in Rai dal 2000 al 2005. Ma l'affetto che lega la conduttrice alla famiglia Berlusconi e all'azienda Mediaset è sempre rimasto immutato. Questo, unito all’emozione di trovarsi di fronte al proprio pubblico durante un momento di fatto epocale per la storia della tv e del costume italiano, ha portato la sua commozione. Che ha portato il pubblico a stringersi anche attorno a lei.