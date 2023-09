"Formeremo noi i chirurghi per evitare fughe all’estero"

"Quando più del 40% vuole abbandonare la professione perché la stragrande maggioranza lavora ben più di quanto sarebbe previsto da contratto e il 73% del tempo è speso in burocrazia e solo l’8% in sala operatoria, significa che qualcosa nel sistema non sta funzionando". L’amara constatazione è stata fatta dal presidente Acoi, Marco Scatizzi a conclusione del 41esimo Congresso Nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani: "Proprio per questa situazione- ha spiegato - abbiamo deciso di istituire un dipartimento formativo: dove non arrivano le istituzioni, dove non arrivano le scuole di specializzazione, dove non arriva un percorso ospedaliero non gestito, abbiamo il dovere di proporre un percorso dell’assistente in formazione dentro al Distretto Formativo. Vogliamo aiutare le nuove generazioni di chirurghi a restare in questa professione e, soprattutto, vogliamo che restino in Italia. È doloroso pensare che tanti ragazzi scelgano di andare all’estero perché trovano condizioni lavorative migliori, migliori retribuzioni e un riconoscimento completo della loro professionalità".