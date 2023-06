Flavio Insinna lascia L’Eredità: l’addio commosso nell’ultima puntata e i rumor su Pino Insegno

Roma, 19 giugno 2023 – Flavio Insinna lascia ‘L’Eredità’? La notizia era nell’aria da tempo, ma dopo l’ultima puntata di stagione del programma è quasi una certezza. È stato l’addio commosso del conduttore a rendere le indiscrezioni più reali, un lungo commiato in cui Insinna ha fatto intendere una partenza verso altri lidi. Non è certo se rimarrà in Rai – anche se il nuovo programma dell’estate ‘Teche Show’ sembra predire un possibile riposizionamento del presentatore – o se è già stato opzionato da un’altra rete. Stando ai rumor, al timone del ‘L’Eredità’ dovrebbe arrivare Pino Insegno, uomo gradito al nuovo Cda Rai.

Il commiato: “Ringraziare è un obbligo del cuore”

Il presentatore romano è alla conduzione del quiz show ‘L'Eredità’ dal 2018, quando è subentrato allo scomparso e amatissimo Fabrizio Frizzi. Non era una sfida facile, ma Flavio Insinna ha decisamente centrato l’obiettivo visto l’alto gradimento del pubblico e i dati di ascolto del programma, in onda su Rai1 prima del telegiornale della sera. Domenica 18 giugno, l’ultima puntata della stagione 2022/23. Insinna ha salutato i suoi fedeli telespettatori con un discorso che odora di addio. “Ringraziare è un obbligo dell’anima, del cuore – ha detto, prima della ghigliottina finale – con la voglia di ringraziare chi mi ha voluto, le nostre case, le nostre famiglie, mamma Rai tutti, davvero”. Cinque anni indimenticabili. “È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi: sembra mille anni fa i Mondiali di calcio, le puntate medie, lunghe, corte, storte, rigori, e voi c’eravate sempre. La guerra che c’è ancora e voi c’eravate sempre. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre e ci siete sempre”, ha visibilmente emozionato Insinna.

“La mia eredità siete voi”

“Se mi dovessero chiedere non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia eredità: la mia eredità siete voi. La vostra voglia di essere qua, comunque, sempre, con la pioggia, con il sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, la fedeltà, l’amicizia, la voglia di giocare, di partecipare tutti insieme”, ha proseguito il conduttore. E ha concluso: “Se mi dovessero chiedere quella frase bellissima: ‘Flavio, tu ceni a casa mia?’. Grazie, grazie, grazie, davvero, con tutto il cuore. Grazie, voi cenate nel mio cuore. In tutte le lingue del mondo. Grazie alla famiglia de L’Eredità”.

Pino Insegno è il successore?

A partire da gennaio 2024, il programma dovrebbe vedere un nuovo volto al timone: Pino Insegno. Il noto attore sarebbe stato indicato dai nuovi vertici per subentrare nella conduzione del quiz, d’altronde sarebbe stato proprio lui (secondo le indiscrezioni) a dirsi pronto a prendere in mano le redini del gioco, sfidando i dati Auditel lasciati in eredità da Flavio Insinna. Si sta quindi per aprire una nuova fase per ‘L’Eredità’, ormai diventato un appuntamento fisso per le famiglie italiane. Ce la farà Insegno a mantenere la promessa?