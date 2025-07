Lena Dunham torna in tv con 'Too Much': sesso, libertà del corpo e relazioni nella nuova serie Netflix

"Non sono per tutti". Lena Dunham lo sa e lo ha messo nero su bianco in un saggio del New Yorker dello scorso maggio, 'Why I Broke Up With New York'. Nell'articolo racconta i motivi che l'hanno spinta a trasferirsi a Londra, sfondo della sua nuova serie Netflix 'Too Much', lasciandosi alle spalle la città di cui era diventata uno dei simboli dopo il successo di 'Girls' – che nel 2013 la fece finire su Time nella lista delle donne più influenti - e le annesse critiche. La serie della Hbo che a soli ventisei anni l'ha trasformata nella “voce della sua generazione”. Una definizione presa in prestito proprio da una delle battute pronunciate da Hannah Horvath, il suo personaggio nella serie, di cui all'epoca in pochi capirono l'ironia finendo per far sovrapporre le due figure e i loro pensieri.

Quella di 'Girls' fu una vera rivoluzione narrativa, un manifesto femminile della Generazione Y, quella dei Millennial, che nelle sue protagoniste ambiziose, narcisiste, insicure e, a tratti, respingenti, ha saputo rispecchiarsi. Merito di una scrittura brutalmente onesta in fatto di sesso, relazioni, mondo del lavoro, spaesamento post universitario, terrore del fallimento. Il tutto frullato nel contesto socio-culturale di quegli anni e in un'ostentazione della body positivity della sua creatrice, lontana anni luce dagli standard di bellezza imposti, che da un lato ha fatto sentire rappresentate molte ragazze e donne, dall'altro ha dato vita a un'ondata di odio ai limiti del grottesco per la visione di un corpo “altro”. Una versione non edulcorata del sesso e delle relazioni, addirittura scomoda, da diventare l'antitesi di 'Sex and the City'. «Sono stata a Hollywood con ogni taglia», ha dichiarato Dunham in una lunga intervista rilasciata a Variety. «Sono stata una taglia da campionario, ho visto il mio corpo cambiare a causa della vita, della malattia, dell'invecchiamento, della menopausa. Ed è spietato ovunque tu sia». «C'erano così tanti uomini arrabbiati e alcune donne che analizzavano lo show in termini incredibilmente conservatori», ha aggiunto recentemente ai microfoni del podcast Girls Rewatch, testimonianza di come la serie conclusasi poco meno di dieci anni fa abbia saputo catturare anche la Generazione Z. Basta farsi un giro su TikTok per imbattersi in account dedicati a video con montaggi della serie. Ma essere costantemente al centro dell'attenzione di articoli e post che analizzavano il suo corpo ha finito per avere una ripercussione psicologica non da poco. «Dopo 'Girls' mi sentivo esausta e insicura di cosa volessi fare. Ma non ero disposta a farmi sezionare di nuovo», ha spiegato a Variety in relazione alla scelta di prendersi una pausa e tornare a lavorare nell'industria dell'intrattenimento da un'altra prospettiva. Quella di mentore, autrice e regista. Ora, dopo le regie di 'Sharp Stick' sulla scoperta sessuale della sua protagonista, la commedia medievale 'Catherine Called Birdy' e alcune incursioni come produttrice e autrice in serie tv come 'Camping' e 'Generation', Lena Dunham è tornata sul piccolo schermo con il primo grande progetto televisivo dai tempi di 'Girls'. Si tratta di 'Too Much', commedia romantica in cui omaggia Nora Ephron, 'Notting Hill' e 'Il diario di Bridget Jones' con una storia dai contorni vagamente autobiografici. «Non è certo basato su una storia vera, ma come in ogni cosa che faccio, c'è un elemento della mia vita che non posso fare a meno di iniettare».

Co-creata insieme al marito e musicista Luis Felber, la serie parla di una trentenne produttrice americana, Jess (Megan Stalter), che dopo una rottura si trasferisce a vivere a Londra per lavoro e incontra Felix (Will Sharpe), un musicista con la paura di impegnarsi e un passato di dipendenze. Tra i due scatta subito la scintilla, ma Jess ha un'ossessione per il suo ex, Zev (Michael Zegen) e la sua nuova compagna, l'influencer Wendy (Emily Ratajkowski) alla quale indirizza messaggi emotivi sul suo telefono in una sorta di diario/sfogo quotidiano. Un'analisi di cosa significhi iniziare una relazione da adulti con il bagaglio di traumi e storie precedenti. «Una volta che ci si è messi insieme, la sfida più grande da superare è se stessi», ha commentato Dunhum che, dopo la rottura con il produttore musicale Jack Antonoff e lo scioglimento della sua casa di produzione con la co-showrunner di 'Girls' Jenni Konner, ha scelto di volare a Londra per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Ed è lì che, grazie a un appuntamento al buio, ha conosciuto Felber.

Anche in 'Too Much' la protagonista ha un corpo non conforme nel quale però si sente a sui agio, vive liberamente la propria sessualità e dice tutto quello che le passa per la mente. Un po' come la sua creatrice che negli anni, a causa delle sue opinioni o mancanze è stata duramente attaccata. Dall'assenza di diversità nel cast di 'Girls' – in 'Too Much' scongiurata dalla presenza del protagonista maschile per metà giapponese, di Janizca Bravo, Adwoa Aboah e Prasanna Puwanarajah -, a tweet o dichiarazioni infelici. Come quando ha difeso uno degli autori della serie Hbo, Murray Miller, accusato di stupro in pieno Me Too o si è rammaricata di non aver mai avuto un aborto per poter esercitare il suo diritto all'interruzione di gravidanza. Tutte affermazioni per le quali si è scusata pubblicamente finendo anche per scrivere un lungo post su LinkedIn dal titolo 'Sorry, Not Sorry: My Apology Addiction' in cui raccontava della sua abitudine a scusarsi continuamente e di come stava cercando di liberarsene.

È indubbio però che insieme a Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag') e Michaela Coel ('I May Destroy You'), Lena Dunham abbia il merito di aver messo in scena una rappresentazione più autentica del femminile e del sesso con una crudezza capace di mettere a disagio. 'Too Much' non è un ritorno perfetto, ma dentro ci si possono trovare tanti temi cari alla sua creatrice che questa volta è più clemente con i suoi personaggi concedendogli un lieto fine che sa di ricompensa. Intanto da New York arrivano le prime immagini dal set di 'Good Sex', una romcom con protagonista Natalie Portman affiancata da Mark Ruffalo, Tucker Pillsbury, Meg Ryan e Rashida Jones acquistata da Netflix per 55 milioni di dollari. La storia di una terapista di coppia che, dopo la fine di una lunga relazione, si ritrova a confrontarsi di nuovo con il mondo degli appuntamenti. Rimanendo nella Grande Mela, l'autrice sta lavorando anche con Carly Rae Jepsen per portare a Broadway l'adattamento di un'altra commedia romantica, '10 cose che odio di te'. «Quando è fatta bene, la commedia romantica è il mio genere preferito. È semplicemente molto umana». Vedremo se l'ex ventenne “voce della sua generazione”, saprà conquistare il titolo della Nora Ephron contemporanea capace di raccontare amore e sesso senza smussarne gli aspetti più complessi e problematici.