Ozzy Osbourne pittore per un centro di recupero degli scimpanzé maltrattati

Sceso per l’ultima volta dal palco dopo il concerto d’addio a Birmingham con i Black Sabbath, che ha permesso di raccogliere 190 milioni di dollari a favore di enti per la cura dei bambini e del morbo di Parkinson, Ozzy Osbourne ha annunciato un’altra iniziativa benefica a tutela degli scimpanzé.

Anzi, gli scimpanzé sono coprotagonisti del progetto, definito “una collaborazione artistica visiva”: appassionato pittore dilettante, Osbourne ha steso sulla tela delle basi multicolori su cinque tele, alle quali gli scimpanzé hanno poi aggiunto le loro pennellate. Le opere finali saranno ora vendute all’asta, con offerta minima a partire da 1.000 sterline, per finanziare le attività di Save the Chimps, un centro di recupero in Florida che ospita scimpanzé salvati dai laboratori di sperimentazione animale, dagli zoo mal gestiti e dai trafficanti di animali selvatici.

Una benefica eccezione

“Dipingo perché mi dà serenità, ma non vendo i miei quadri”, ha dichiarato Ozzy Osbourne a The Guardian, che ha riportato per primo la notizia. “Ho fatto un'eccezione con queste collaborazioni perché servono a raccogliere fondi per Save the Chimps”.

L’impegno animalista della rock-star ha trovato il pieno appoggio della moglie Sharon: “Gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nel regno animale e sono davvero orgogliosa di Ozzy per aver contribuito a prendersene cura”.

Tanti guai di salute, ma sempre artista

Dopo una lunga e gloriosa carriera nell’hard-rock, prima con i Black Sabbath e poi con una sua band (in cui suonò anche Randy Rhoads, fenomenale chitarrista scomparso prematuramente in un incidente aereo), Ozzy Osbourne ha chiuso la sua avventura musicale con due concerti consecutivi a Birmingham, sua città natale: il primo da solista e il secondo con la “reunion” dello storico gruppo. I due appuntamenti hanno visto la partecipazione di altri grandi nomi del rock e dell’heavy metal: Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Steven Tyler degli Aerosmith, Ronnie Wood dei Rolling Stones e altri ancora.

“Sono stato a letto per sei anni, e non avete idea di come mi sento... Grazie dal profondo del mio cuore”, ha detto Ozzy ai numerosissimi fan presenti. Un riferimento all’ultimo, difficile periodo della sua vita, in cui gli è stata diagnosticata una forma di morbo di Parkinson dopo una rovinosa caduta nel 2019. Sono poi seguiti diversi interventi chirurgici al collo e alla colonna vertebrale per altri problemi di salute, ai quali si è aggiunta una polmonite che ha costretto Ozzy Osbourne a una prolungata terapia antibiotica.

Le tante disavventure di salute non hanno però piegato la vena creativa di Ozzy, che trova ora ispirazione dal poter aiutare tanto le persone malate quanto gli animali in difficoltà.