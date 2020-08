Roma, 26 agosto 2020 - Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 28-30 agosto 2020, nel tentativo di fare ripartire il mercato cinematografico dopo il lungo lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus. Ad aprire la lista c'è il blockbuster più atteso del momento, il nuovo film di Christopher Nolan.



TENET (dal 26 agosto)

Regia: Christopher Nolan / Cast: Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki



Armato di una parola, Tenet, un uomo lotta per la sopravvivenza del mondo intero agendo all'interno del mondo delle spie internazionali e scoprendo cosa significa andare oltre il tempo così come lo percepiamo. 'Tenet' è un thriller fantascientifico ed è l'undicesimo film di Christopher Nolan ('Interstellar', 'Inception', 'Dunkirk'): il meccanismo narrativo è ambizioso come pochi e colpisce nel segno, pur trascurando il lavoro sui personaggi.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









DOGTOOTH (dal 27 agosto)

Regia: Yorgos Lanthimos / Cast: Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia



Un padre e una madre crescono i propri figli isolandoli completamente dal mondo esterno e insegnando loro una verità fatta di menzogne: l'equilibrio viene spezzato quando in casa giunge un elemento esterno, una donna chiamata per soddisfare i desideri sessuali del primogenito. 'Dogtooth' è il terzo film dell'autore greco Yorgos Lanthimos ('The Lobster', 'La favorita'), uscito in patria nel 2009 e inedito in Italia: è un'affilata metafora della dittatura, che nutre un umorismo nero spesso raggelante.









NON CONOSCI PAPICHA (dal 27 agosto)

Regia: Mounia Meddour / Cast: Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda



Nell'Algeria degli anni Novanta una ragazza sogna di diventare stilista e affronta con entusiasmo e curiosità l'arrivo della vita adulta: un comportamento che indispettisce i fondamentalisti religiosi, mettendo sotto pressione la giovane e le sue amiche. 'Non conosci Papicha' è il primo film di finzione per la documentarista Mounia Meddour, che pesca a piene mani dalla propria autobiografia per imbastire un racconto privo di retorica e ricco di pathos.









QUATTRO VITE (dal 27 agosto)

Regia: Arnaud des Pallières / Cast: Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot



Una giovane donna si trasferisce a Parigi fuggendo da una storia fatta di violenza fisica e psicologica, ma quando pensa di avere conquistato una nuova vita alcuni personaggi del passato tornano a farsi vivi. 'Quattro vite' è un dramma che racconta un tentativo di emancipazione femminile, affidando a quattro attrici differenti il compito di dare volto alla protagonista nel corso del tempo.









COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE (dal 27 agosto)

Regia: Judith Davis / Cast: Judith Davis, Malik Zidi, Claire Duma



Angela aveva 8 anni quando aprì il primo McDonald's a Berlino Est e ora che è diventa adulta deve fare i conti con il fallimento degli ideali dei suoi genitori e il destino di essere nata in un mondo lavorativamente precario. 'Cosa resta della rivoluzione' declina in forma di commedia un tema attualissimo e lo fa con una certa efficacia: buon per l'attrice Judith Davis, al suo esordio dietro la cinepresa.









CRESCENDO (dal 26 agosto)

Regia: Dror Zahavi / Cast: Gotz Otto, Daniel Donskoy, Peter Simonischek



Un affermato direttore d'orchestra accetta di mettere insieme un gruppo di giovani musicisti israeliani e palestinesi, allo scopo di farli esibire nel corso di un concerto. 'Crescendo' è un film che prende spunto da una storia vera (l'orchestra nata da un'idea di Daniel Barenboim ed Eduard Said) per poi imboccare una strada autonoma, che tenta di evitare buonismi e semplificazioni, riuscendoci però solo in parte.







