Roma, 26 agosto 2020 - Sul talento di Kate Winslet e Saoirse Ronan non ci sono dubbi e dunque sarà interessante vederle lavorare insieme nel film 'Ammonite', una storia d'amore e di fossili ambientata nell'Inghilterra dell'Ottocento e ispirata alla vita di un personaggio realmente esistito: la paleontologa Mary Anning (1799-1847). Regia e sceneggiatura sono dell'Inglese Francis Lee, che ha conquistato la stima del mondo del cinema con l'esordio 'Nella terra di Dio' (2017) e che ora molti attendono al traguardo del secondo lungometraggio in carriera, appunto 'Ammonite'. Il trailer ufficiale, fresco di pubblicazione, promette molto bene.

Ammonite, tutto sul film

La trama si svolge nel 1840, quando ormai Mary Anning (interpretata da Kate Winslet) è una donna adulta e una validissima paleontologa: lavoro che, ci insegna la Storia, non fu accolto pienamente dalla società maschilista dell'epoca, ma che fu successivamente riconosciuto come fondamentale per cambiare il modo di intendere la vita preistorica e in particolare quella di ittiosauri e plesiosauri. Tornando però al film, l'esistenza di Anning viene sconvolta dall'arrivo in casa di Charlotte Murchison (Saoirse Ronan), affidatale per riprendersi da un trauma. La differenza sociale fra le due presto scompare, la relazione si fa più profonda e alla fine l'amore ci mette lo zampino. Tra l'altro, anche Charlotte Murchison è un personaggio realmente esistito e fu geologa.



In ogni caso, il cuore pulsante della trama sembra sarà Mary Anning. Quando cominciò a lavorare al film, Francis Lee disse di essere rimasto affascinato dalla storia di "una donna della classe operaia, che ha vissuto in povertà e ciononostante, in qualche modo, riuscì a diventare la principale paleontologa del secolo".



Il trailer in lingua inglese

Il trailer non lo specifica, ma 'Ammonite' debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 13 novembre 2020, Coronavirus permettendo. In Europa uscirà nei primi mesi del 2021, ma ancora non conosciamo la data italiana. Possiamo però dare per scontato l'arrivo anche qui da noi, considerati i nomi coinvolti.







