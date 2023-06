Le federe in seta per capelli, per chiome impeccabili e sonni beati

Le federe in seta sono molto amate da molti personaggi famosi dello star system tra cui le sorelle Kardashian, Victoria Beckham ed Emilia Clarke. Per le celebrities una federa in seta per capelli sempre in ordine rappresenta una vera e propria coccola di bellezza. Ma è apprezzata anche dalle persone comuni per diversi motivi.

Seta

La seta è una fibra naturale che anche nell’immaginario collettivo evoca eleganza e lusso. Un letto con lenzuola di seta dà subito un tocco di raffinatezza alla camera da letto. Ma non solo. Questo materiale liscio, morbido e lucente, dà un particolare comfort, dal momento che riduce attriti e sfregamenti di capelli e pelle rispetto a lino, cotone, viscosa o altri materiali. La seta, inoltre, è perfetta in qualunque stagione: infatti è termoregolatrice, ossia contribuisce a far mantenere una temperatura corporea adeguata durante la notte, permettendo di sentire caldo d’inverno e fresco d’estate. Altro aspetto da non sottovalutare, si tratta di un tessuto naturale ipoallergenico, adatto anche a chi ha particolari esigenze.

Cina

La seta ha cominciato a essere prodotta in Cina intorno al 2700 a.C., quando regnava la dinastia Xia. La scoperta di questo pregiato materiale è attribuita all'imperatore Huangdi o alla moglie Xi Ling Shi. Questa fibra naturale è prodotta dai bachi da seta. In principio era appannaggio di pochi e la sua lavorazione era per lo più segreta. La seta fu commercializzata solo successivamente attraverso rotte famose come quella che, non a caso, è stata ribattezzata Via della Seta, che collegava l'Oriente all'Europa.

Segreto

Ciò che rende così speciale la seta, dal punto di vista della composizione del tessuto, è la sericina, che è una proteina presente sulla superficie della fibra grezza. La sericina presenta molte sostanze dalle proprietà antiossidanti e antibatteriche. Inoltre ha una struttura simile alla cheratina contenuta nella pelle e nei capelli. Le due sostanze, dunque, si attirano l’una con l’altra per affinità creando una specie di pellicola protettiva. Ecco perché sul viso, dopo una dormita su un cuscino di seta, non compaiono segni antiestetici e non si formano rughe, così come non si formano nodi sulle ciocche della capigliatura.

Ricci

Sono una soluzione consigliata soprattutto a chi ha i capelli ricci e crespi. Abbiamo visto, infatti, che la seta ha una superficie liscia che riduce l'attrito tra i capelli e la fibra naturale. Durante il sonno, dunque, anche girandosi e rigirandosi nel letto e sul cuscino, sarà ridotta la possibilità che si formino grovigli e che si spezzino i capelli. La chioma, inoltre, rimane ben idratata, cosa fondamentale per i ricci che di per sé tendono a essere più secchi: la seta, infatti, trattiene l’umidità. È per questo che al mattino non si ha alcun effetto crespo. Sono i motivi per cui, in mancanza di federe in seta, viene consigliato comunque di usare un foulard in questo materiale o in raso da appoggiare sul cuscino.

Scelta

Quando si acquista una federa di seta per capelli ci sono diversi aspetti da considerare per scegliere al meglio e fare l’acquisto giusto. - Qualità: le sete più pregiate, in genere, sono quelle di gelso, le più morbide e confortevoli, nonché di lunga durata. - Tipologia: la seta cosiddetta selvaggia o selvatica (Tussah) è più rustica e meno lavorata e liscia, la Charmeuse è invece particolarmente liscia e lucida, la Mulberry è nota per la sua morbidezza, ma anche resistenza. - Conteggio dei fili: è riferito al numero di fili per pollice quadrato di tessuto. A un conteggio elevato di fili corrisponde maggiore morbidezza del tessuto. Tendenzialmente, per andare sul sicuro, bisognerebbe cercare federe intorno ai 500 fili. - Chiusura: se è con cerniera, è più pratica, se è con bottoni, è esteticamente più bella e decorativa. - Costi: chiaramente dipende anche dal budget a disposizione. Le federe di seta di maggiore qualità, infatti, tendono a costare parecchio. Per risparmiare qualcosa ci si potrebbe orientare su federe miste con la seta combinata ad altri materiali, più convenienti, ma anche meno pregiate e con minori benefici rispetto a quelli elencati.

Lavaggio

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello legato al lavaggio della federa di seta per capelli. Bisogna attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle istruzioni del produttore riportate sulla confezione o nell’etichetta apposita delle stesse federe. In caso di dubbi, è sempre opportuno rivolgersi a un professionista specializzato nella pulizia anche di questo materiale che richiede cura e delicatezza. Alcune federe di seta possono richiedere una pulizia a secco, altre possono essere lavate a mano – il metodo migliore, in generale – o in lavatrice, con un ciclo delicato, meglio ancora se specifico. In questo caso si potrebbero mettere le federe in una sacca per biancheria o in una federa più grande di cotone chiusa con cerniera per proteggerle durante il lavaggio. Meglio fare un ciclo leggero, non troppo pesante. Va utilizzato un detergente per capi delicati. Banditi sbiancanti o altri prodotti aggressivi che potrebbero danneggiare il tessuto. Una volta lavate le federe in seta, non andrebbero messe nell’asciugatrice che potrebbe far danni a causa dell’aria calda e dell’attrito che provoca il cestello. Andrebbero stese su una superficie piana, come un asciugamano pulito, e poi lasciate asciugare all’aria aperta, facendo attenzione a non esporle al sole: i raggi potrebbero sbiadire il colore della seta. Se è necessario, si può procedere a stirare le federe ma impostando il ferro nella modalità specifica per la seta o comunque a bassa temperatura, usando un fazzoletto di stoffa o un panno pulito tra ferro e seta per non rovinarla.