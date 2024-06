Enrico Papi, baci in spiaggia con l’ex Miss Mondo. Il gossip che sa di fake

Enrico Papi fotografato mentre bacia - a bocca chiusa peraltro - una donna che non è sua moglie. Tradimento quindi? Non per lui, visto che poco tempo fa ha dichiarato durante un'intervista al settimanale Chi - guardacaso lo stesso che ha pubblicato il servizio fotografico del "tradimento" -: "Sono fluido? Assolutamente. Anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre. Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’ nei matrimoni si diventa come dei parenti. L’incesto anche no, grazie. Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto. L’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire".

Chi è la ragazza immortalata dai fotografi insieme ad Enrico Papi sulla spiaggia a Formentera? Vi stupirà: è una ex Miss Mondo 24enne di cui si è spesso parlato soprattutto per gossip. Ovvero Claudia Motta. Ex compagna del più noto Simone Rugiati.

Quindi, ricapitolando: Enrico Papi è stato al timone dell'edizione più disastrosa, in termini di ascolti, de 'La Pupa e il Secchione' dopo aver vissuto un'esperienza a dir poco turbolenta nell'ultima edizione condotta da Ilary Blasi dell'Isola dei Famosi, mentre Claudia Motta ha fatto parte del programma tv 'Tiki Taka' e poi ha partecipato, come concorrente, alla stessa edizione del surviving show di Canale 5.

Tanti indizi fanno una prova? Non per forza. Potrebbe trattarsi di una vera relazione, magari anche di un amore. Il dato di fatto è che la di lui moglie, Raffaella Schifino, ancora non si è espressa pubblicamente. E chissà se lo farà mai.